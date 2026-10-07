Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:06

Bakanlık düğmeye bastı: Çalışma hayatında 'Avrupa' devrimi

Türkiye iş gücü piyasasında kartları yeniden dağıtacak "yeni nesil çalışma modelleri" için ilk resmi adım atıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında toplanan zirvede, esnek çalışma, iş-yaşam dengesi ve atıl iş gücünün ekonomiye kazandırılması masaya yatırıldı. Avrupa'daki başarılı modellerin mercek altına alındığını duyuran Bakan Işıkhan, mevzuatın sil baştan ele alınacağının sinyalini verdi. İşte çalışma hayatını kökten değiştirecek yeni dönemin tüm detayları...

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakanlık düğmeye bastı: Çalışma hayatında 'Avrupa' devrimi
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:06

Türkiye, değişen ve dönüşen küresel iş gücü piyasasına uyum sağlamak amacıyla yeni nesil çalışma modellerini resmen gündemine aldı. 2027-2029 dönemini kapsayan (OVP) hedefleri doğrultusunda, 'nda geniş katılımlı kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Bakan başkanlığında düzenlenen zirveye işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda; sektörel ihtiyaçlar, beceri uyumsuzlukları, güvenceli esneklik ve atıl iş gücünün azaltılmasına yönelik bütüncül politikalar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

Bakanlık düğmeye bastı: Çalışma hayatında 'Avrupa' devrimi

MEVZUAT DEĞİŞİYOR: "TEK TİP MODEL OLMAYACAK"

Çalışma hayatındaki radikal değişime paralel olarak yasal mevzuatın yeniden ele alınacağını belirten Bakan Vedat Işıkhan, çalışan hakları ile işletme ihtiyaçlarının dengeleneceğini vurguladı. Işıkhan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmüyoruz. Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır."

Bakanlık düğmeye bastı: Çalışma hayatında 'Avrupa' devrimi

OVP HEAFETLERİ İLE TAM UYUMLU ADIMLAR

Atılan adımların ekonomi yönetiminin yol haritasıyla doğrudan örtüştüğünü dile getiren Bakan Işıkhan, yeni düzenlemenin öncelikli hedeflerini detaylandırdı:

"OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin işgücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, işgücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmüyoruz. İşgücünün niteliğini, potansiyel işgücünü ve farklı demografik grupların işgücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor."

AVRUPA MODELİ MERCEK ALTINDA

Düzenlemeler hazırlanırken uluslararası standartların ve başarılı ülke örneklerinin baz alındığını açıklayan Işıkhan, vurgusu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz."

Bakanlık düğmeye bastı: Çalışma hayatında 'Avrupa' devrimi

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN ORTAK AKIL

Yeni dönemin tüm sosyal paydaşların görüş ve önerileriyle şekilleneceğini ifade eden Bakan Işıkhan, reform sürecinin istişareyle yürütüleceğini belirterek konuşmasını tamamladı:

"Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz. Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için 5000 dolar, gümüş için 95 dolar beklentisi! LBMA tarih verdi
Cemil Tugay AK Parti Genel Merkezi'nde: İşte ilk sözleri
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#Avrupa
#Vedat Işıkhan
#türkiye yüzyılı
#Orta vadeli program
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.