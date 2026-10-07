Bakanlık düğmeye bastı: Çalışma hayatında 'Avrupa' devrimi

Türkiye, değişen ve dönüşen küresel iş gücü piyasasına uyum sağlamak amacıyla yeni nesil çalışma modellerini resmen gündemine aldı. 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda geniş katılımlı kritik bir toplantı gerçekleştirildi.

Bakan Vedat Işıkhan başkanlığında düzenlenen zirveye işçi ve işveren temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda; sektörel ihtiyaçlar, beceri uyumsuzlukları, güvenceli esneklik ve atıl iş gücünün azaltılmasına yönelik bütüncül politikalar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi.

MEVZUAT DEĞİŞİYOR: "TEK TİP MODEL OLMAYACAK"

Çalışma hayatındaki radikal değişime paralel olarak yasal mevzuatın yeniden ele alınacağını belirten Bakan Vedat Işıkhan, çalışan hakları ile işletme ihtiyaçlarının dengeleneceğini vurguladı. Işıkhan, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmüyoruz. Bu kapsamda, çalışma hayatımızın güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı başlıklarda mevzuatımızı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedefliyoruz. Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır."

OVP HEAFETLERİ İLE TAM UYUMLU ADIMLAR

Atılan adımların ekonomi yönetiminin yol haritasıyla doğrudan örtüştüğünü dile getiren Bakan Işıkhan, yeni düzenlemenin öncelikli hedeflerini detaylandırdı:

"OVP'de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ve özellikle kadınlar ile gençlerin işgücüne katılımlarının artırılması gibi önemli alanlara yönelik politikaların geliştirilmesi öngörülmüştür. Diğer taraftan, işgücü piyasasını yalnızca işsizlik oranından ibaret görmüyoruz. İşgücünün niteliğini, potansiyel işgücünü ve farklı demografik grupların işgücü piyasasındaki durumunu daha iyi izlememiz gerekiyor."

AVRUPA MODELİ MERCEK ALTINDA

Düzenlemeler hazırlanırken uluslararası standartların ve başarılı ülke örneklerinin baz alındığını açıklayan Işıkhan, Avrupa vurgusu yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinde çalıştığımız düzenlemelerde uluslararası uygulamaları da dikkate alıyoruz. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerini inceliyor, ülkemizin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturmaya gayret ediyoruz."

TÜRKİYE YÜZYILI'NA YAKIŞAN ORTAK AKIL

Yeni dönemin tüm sosyal paydaşların görüş ve önerileriyle şekilleneceğini ifade eden Bakan Işıkhan, reform sürecinin istişareyle yürütüleceğini belirterek konuşmasını tamamladı:

"Elbette bugün burada, bu toplantıda farklı görüşlerin ve eleştirilerin ortaya konulmasını da bekliyoruz. Bunların her birini çalışmamızı geliştirecek önemli katkılar olarak değerlendirmekteyiz. Amacımız Türkiye Yüzyılına yakışan bir çalışma hayatını inşa ederken her zaman yaptığımız gibi ihtiyaçlarımızı, risklerimizi ve çözüm seçeneklerimizi siz değerli paydaşlarımız ile birlikte yakından istişare etmektir."