Bakanlık düğmeye bastı, fahiş fiyat uygulamasında fiyatlar nasıl etkilenecek? Uzman isim anlattı

29 May 2024 15:34 - Güncelleme : 29 May 2024 15:41

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını içeren düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk cezalarının artırılmasını da içeren kanunla, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapıldı. Buna göre, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılamamasına dair hükme aykırı hareket edenlere, her bir aykırılık için 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

FİYATLARI NASIL ETKİLEYECEK?

Düzenlemenin fiyatlara nasıl yansıyacağını TGRT Haber ekranlarına katılan TÜRKONFED Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü şu sözlerle açıkladı:

Burada zaten getirilen cezaların amacı, daha doğrusu bu yasal düzenlemenin amacı vurguncular ve fırsatçılara karşı bir düzenleme olması. Burada amaç Fiyatlarda artış yapan yani fiyatları etkileyen fiyatları sürekli düşüren ya da stokçuluk karaborsacılık yaparak normal sezonda satmayan normal zamanda satmayıp fiyatların artışına neden olan kişilerin önüne geçmek.

Fiyatların en azından artmaması adına yani belki fiyatlar gelemeyebilir. Ama daha fazla artmaması adına da önemli bir tedbir olarak değerlendirebiliriz ve öyle de görüyoruz.

TÜKETİCİNİN EN TEMEL HAKKI

Güllü, rafla kasa fiyatı arasında görülen farklılık devam edip etmeyeceğine dair soruya ise şu şekilde yanıt verdi:

Kasa fiyatıyla etiket fiyatı arasında fark olduğu zaman kanunen tüketicinin lehine olan uygulanır. Bu tüketicinin en temel hakkıdır. Bu haksız fiyat uygulamaları kapsamında fiyatları fahiş fiyat kapsamında değerlendirildiği takdirde her bir aykırılık için tüketici kanunun 77. maddesine atıfla ikinci 172 TL gibi bir idari para cezası uygulanıyor. Her bir aykırılık için onu özellikle belirtmek istiyorum.