Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget

Bakanlık duyurdu! Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 49 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı, nisan ayı ve yılın ilk 4 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Bakanlık ocak-nisan döneminde 18 ilin ihracatının 1 milyar doların üzerine çıktığını, 49 ilde de ihracat artışı gerçekleştiğini duyurdu. İşte detaylar ve tüm rakamlar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.05.2026
saat ikonu 09:32
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 09:32

Bakanlık duyurdu! Türkiye'de yılın ilk 4 ayında 49 ilin ihracatı arttı

Ticaret Bakanlığı, ocak-nisan döneminde 18 ilin ihracatının 1 milyar doları aştığını ve 49 ilde ise ihracat artışı yaşandığını duyurdu.
İstanbul, nisan ayında 5 milyar 179 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer alırken, Kocaeli 3 milyar 512 milyon dolarla ikinci, İzmir ise 2 milyar 40 milyon dolarla üçüncü oldu.
İstanbul'un ihracatında kıymetli veya yarı kıymetli taşlar ilk sırayı alırken, Kocaeli'de motorlu kara taşıtları ve İzmir'de ise mineral yakıtlar, mineral yağlar öne çıktı.
İstanbul en çok ihracatı Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Kocaeli Almanya'ya, İzmir ise Almanya'ya yaptı.
Bakanlık, nisan ayı ve yılın ilk 4 ayına ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre İstanbul, geçen ay 5 milyar 179 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. Kentin ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,6 arttı.

İstanbul'u, 3 milyar 512 milyon dolarla ve yüzde 16,3 artışla Kocaeli, 2 milyar 40 milyon dolar ve yüzde 8,7 yükselişle İzmir takip etti.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 976 milyon 584 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı, 463 milyon 686 bin dolarla kazanlar, makineler, 455 milyon 894 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarları izledi.

Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 329 milyon 409 bin dolarla en fazla dış satım gerçekleştirilen sektör oldu. Bu faslı, 430 milyon 480 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar, 289 milyon 565 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar takip etti.

İzmir'in ihracatında, mineral yakıtlar, mineral yağlar, 366 milyon 28 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslın ardından 199 milyon 943 bin dolarla demir ve çelik, 195 milyon 386 bin dolarla kazanlar, makineler geldi.

İLK ÜÇ İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul'un ihracatında 567 milyon 891 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 330 milyon 669 bin dolarla ABD ve 327 milyon 192 bin dolar Almanya izledi.

Kocaeli, en fazla ihracatı 346 milyon 98 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkenin ardından, 305 milyon 440 bin dolarla İngiltere ve 278 milyon 75 bin dolarla İtalya geldi.

İzmir'in en fazla ihracat yaptığı ülke, 222 milyon 13 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 162 milyon 255 bin dolarla İspanya, 152 milyon 629 bin dolarla İtalya takip etti.

Buna göre, ocak-nisan döneminde 18 il 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı, 49 il de ihracatını artırdı.

