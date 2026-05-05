“Siz fakirsiniz, dışarı çıkın” demişlerdi! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Fast-food zincirine ceza yağdı

İstanbul’da bir fast-food zincirinde bir vatandaş maddi durumları iyi olmayan bir anne ve kızı için yemek siparişi verdi. Fakat çalışanlar, ailenin restoranda yemek yemesine izin vermedi. Hayırsever vatandaş ve restorandaki diğer müşterilerin tepkisi üzerine anne ve kız yemeğini restoranda yerken o anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.
Kamu vicdanını sızlatan olay karşısında pek çok kişi tepki gösterirken, Ticaret Bakanlığı da harekete geçti. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada restoranda inceleme başlatıldığı ve para cezası uygulandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; “burada oturamazsın” denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.
Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili “Haksız Ticari Uygulama” kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.
Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.