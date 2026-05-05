Gündem
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

“Siz fakirsiniz, dışarı çıkın” demişlerdi! Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı: Fast-food zincirine ceza yağdı

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da ünlü bir fast-food zincirinde yaşanan olay büyük tepkilere yol açtı. Bir anne ve çocuğu fakir oldukları gerekçesiyle restorandan çıkarılmak istenirken, o anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ticaret Bakanlığı da görüntülerin ardından harekete geçti. Fast-food zincirine ceza uygulandı.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 15:07
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 15:07

İstanbul’da bir fast-food zincirinde bir vatandaş maddi durumları iyi olmayan bir anne ve kızı için yemek siparişi verdi. Fakat çalışanlar, ailenin restoranda yemek yemesine izin vermedi. Hayırsever vatandaş ve restorandaki diğer müşterilerin tepkisi üzerine anne ve kız yemeğini restoranda yerken o anlara ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'da bir fast-food restoranında maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızının yemek yemasına izin verilmemesi üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlatarak işletmeye para cezası uygulamıştır.
Bir vatandaş, maddi durumu iyi olmayan bir anne ve kızı için yemek siparişi vermiş, ancak çalışanlar ailenin restoranda yemek yememesine izin vermemiştir.
Olayın sosyal medyada paylaşılmasının ardından vatandaş ve diğer müşterilerin tepkisi üzerine anne ve kız yemeğini restoranda yiyebilmiştir.
Ticaret Bakanlığı, olayın vicdanen kabul edilemez olduğunu belirtmiş ve konuyla ilgili İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirmiştir.
Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.
Ayrıca, olayla ilgili “Haksız Ticari Uygulama” kapsamında tutanak tutularak Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.
Kamu vicdanını sızlatan olay karşısında pek çok kişi tepki gösterirken, da harekete geçti. Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada restoranda inceleme başlatıldığı ve para cezası uygulandığı kaydedildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“VİCDANEN KABUL EDİLEMEZ”

Bu paylaşımda anlatılan tablo, hiçbir şekilde kabul edilemez. Hiçbir çocuk, hiçbir anne; “burada oturamazsın” denilerek bir mekândan dışlanamaz. Böyle bir hareket, vicdanen kabul edilemez olduğu gibi; ticaret ahlakı ve yasalarıyla da bağdaşmamaktadır.

“İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR”

Konu Ticaret Bakanlığı olarak tarafımızca ciddiyetle ele alınmış, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz aynı gün, söz konusu restoranta denetim gerçekleştirmiştir. Yapılan incelemelerde mevzuata aykırılıklar tespit edilmiş ve işletmeye idari para cezası uygulanmıştır.

“HAKSIZ TİCARİ UYGULAMA”

Ayrıca bahsi edilen olayla ilgili “Haksız Ticari Uygulama” kapsamında ilgili durum tutanak altına alınarak, Ticaret Bakanlığımız Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne (Reklam Kurulu) gönderilmek üzere kayıt altına alınmıştır.

"VİCDANLARI YARALAYAN UYGULAMALARIN KARŞISINDA DURMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşımızın ticari haklarını korumayı, ticari adaleti tesis etmeyi ve bu tür vicdanları yaralayan uygulamaların karşısında durmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

