Ticaret Bakanlığı’ndan biberlerin hayvan yemi yapıldığı görüntüler hakkında açıklama: ‘Açık bir manipülasyon girişimi’

Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada bir üreticiye ait biberlerin hayvanlara yemi olarak kullanıldığına ilişkin görüntülerin, eski tarihli olmasına rağmen yeni yaşanıyormuş izlenimi oluşturacak şekilde kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulmasının, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir manipülasyon girişimi olduğunu kaydetti.

Ticaret Bakanlığı’ndan biberlerin hayvan yemi yapıldığı görüntüler hakkında açıklama: ‘Açık bir manipülasyon girişimi’
Bakanlığın NSosyal hesabından yer verilen açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarının bir üreticiye ait biberlerin hayvanlara yem olarak verilmesine dair görüntülerin sanki yeni yaşanmış bir olay gibi dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği ifade edildi.

Söz konusu görüntülerin Ağustos 2025'te yaşanan bir olaya ait olduğu ve 7 Ağustos 2025 tarihinde Bakanlık tarafından derhal inceleme ve denetim süreci başlatıldığı hatırlatılan açıklamada, Bursa Ticaret İl Müdürlüğünce yapılan yerinde incelemeler neticesinde olayın tüm yönleriyle araştırılmasının sağlandığı belirtildi.

AÇIK BİR MANİPÜLASYON GİRİŞİMİDİR

Açıklamada, konunun adli mercilere intikal ettirildiği belirtilerek, "Bugün söz konusu görüntülerin eski tarihli olmasına rağmen yeni yaşanıyormuş izlenimi oluşturacak şekilde kasıtlı olarak yeniden dolaşıma sokulması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir girişimidir. Ayrıca söz konusu görüntülerin eski tarihli olmasına ve yalnızca hayvanların beslenmesi amacıyla gerçekleştirilen bir uygulamaya ilişkin olmasına rağmen, üretici ile tüketici arasında bir sorun varmış izlenimi oluşturacak şekilde kışkırtıcı bir amaç ve dille dolaşıma sokulması, açıkça gerçek dışı ve kışkırtıcı nitelikte bir yayımıdır." Denildi.

“GERÇEKTEN UZAK VE MAKSATLI PAYLAŞIMIN' YAYININI YAPANLARLA İLGİLİ ADLİ SÜREÇLER BAŞLATILDI”

Kamuoyunu yanıltıcı, çarpıtılmış ve maksatlı içerikler ile halkı kin ve düşmanlığa sevk etmeye yönelik paylaşımlarla yalan haber yayılmasının, ilgili mevzuat kapsamında suç teşkil ettiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tür paylaşımları yapan ve yayan kişi ile hesaplar hakkında gerekli hukuki ve cezai süreçler titizlikle yürütülecektir. Bu kapsamda, 'gerçekten uzak ve maksatlı paylaşımın' yayınını yapan kişi ve kurumlarla ilgili adli süreçler derhal başlatılmıştır, konu ilgili Cumhuriyet başsavcılığına iletilmiştir. Bakanlık olarak, yaş sebze ve meyve ticaretinde şeffaflığın sağlanması, usule aykırı uygulamaların önlenmesi, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif paylaşımlarla mücadele edilmesi, dürüst üreticilerimizin ve tüketicilerimizin haklarının korunması amacıyla denetim ve hukuki süreçlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

