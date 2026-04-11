Tonlarca soğanı boş araziye attılar: Ticaret Bakanlığı çalışma başlattı

Ticaret Bakanlığı, Polatlı'da çekilen görüntülerdeki soğanları bırakanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ekipler, olayın ardından bölgede incelemelerde bulunmak üzere Polatlı’ya geldi. Bakanlık yetkililerine, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti. Söz konusu arazide yapılan incelemelerde, dökülen ürünlerin miktarı, kaynağı ve sorumluların tespitine yönelik çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Özetle

VATANDAŞLAR İSRAFA TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşlar ise hem çevreye verilen zarar hem de ekonomik değeri olan gıda ürünlerinin israf edilmesine tepki gösterdi. Olayın sorumlularının bir an önce bulunmasını isteyen ilçe sakinleri, benzer durumların tekrar yaşanmaması için denetimlerin artırılmasını talep etti.

Yetkililerin konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü ve elde edilecek bulgular doğrultusunda gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.