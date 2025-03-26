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 | Bengül Arıca

Bakanlık harekete geçti! Kırmızı et fiyatlarına sıkı denetim! Ağır cezalar yolda

Ticaret Bakanlığı, kırmızı et sektörüne yönelik 8 ilde eş zamanlı fahiş fiyat denetimi başlattı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalara karşı idari yaptırım ve para cezası uygulanacak.

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Bakanlık harekete geçti! Kırmızı et fiyatlarına sıkı denetim! Ağır cezalar yolda
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.03.2025
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
26.03.2025
saat ikonu 10:35

Ticaret Bakanlığı kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçti. Bakanlık sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. "Kırmızı ette stokçuluğa ve fahiş fiyata geçit yok" ifadeleriyle paylaşılan açıklamada, vatandaşların ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin bertaraf edilmesine ve caydırıcı önlemler alınmaya devam edildiği bildirildi.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozan fiillerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğüne işaret edilen açıklamada, Et ve Süt Kurumunun (ESK) temin ettiği kırmızı etlerin PERDER üyesi marketlere ve ESK mağazalarına düşük fiyatlarla ulaştırıldığı ancak bazı üretici firmaların fiyat artırma girişiminde bulunduğu ihbarının alındığı ifade edildi.

FAHİŞ FİYAT VE STOKÇULUK DENETİMİ

Açıklamada, hayvancılık sektöründe maliyet unsurlarında belirgin artış olmaksızın stokçuluk yaparak spekülatif fiyat hareketliliğine yol açan, tüketicilerin kırmızı ete fahiş fiyatla ulaşmasına neden olan bazı firmaların, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordinasyon içinde hassasiyetle takibe alındığının altı çizilerek "Kırmızı ete yönelik illerimizde eş zamanlı denetimler başlamış olup, fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara idari yaptırımlar ve mali para cezaları tavizsiz şekilde uygulanacaktır.

Bu kapsamda, Bakanlığımız tarafından 8 ilde faaliyet gösteren 20 işletme nezdinde inceleme ve denetim yapmak üzere müfettiş görevlendirildi. Pazartesi sabahı erken saatte aynı anda başlayan kapsamlı denetimler halen devam ediyor. Bakanlık olarak firmalarımızı, ürünlerini tüketiciye maliyetiyle uyumlu fiyattan sunma konusunda hassasiyetle davranmaya davet ediyoruz. Stokçuluk yapanlar ve fahiş fiyatla ürünlerini satmaya tevessül edenler hakkında Bakanlığımızca behemehal gerekli işlemler tesis edilecektir. Yapılan işlemler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/ticaret/status/1904776873852223963

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#kırmızı et
#kırmızı et
#Ekonomi
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