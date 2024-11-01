Bakanlık resmen duyurdu! Ödemeler hesaplara yattı

01 Kasım 2024 20:44 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 20:55

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığı açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı​, toplam 67 milyon 953 bin liralık tarımsal destekleme​ ödemesinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "67 milyon 953 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Hayırlı ve bol kazançlar dileriz" ifadesine yer verildi.

SOSYAL ÖDEME DE İKİ HAFTA ÖNCE YATIRILMIŞTI!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı​, geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından tarımsal destek ödemelerine dair paylaşımda bulundu. Destek ödemelerinin çiftçilere bereketli olmasını dileyen Bakan Yumaklı, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Toplamda 149 milyon 839 bin lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun." ifadelerinin kullanıldığı paylaşımda yer alan bilgiye göre destek tutarları, kırsal kalkınma yatırımı için 148 milyon 767 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler fark ödemesi için 694 bin 88 lira, hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi için 333 bin 695 lira, sertifikalı tohum üretimi için 44 bin 217 lira olarak belirlendi.