Bakanlık tarafından yasaklandı! Bu çocuk ürünleri sağlığa zararlı çıktı

Ticaret Bakanlığı, sağlıksız ürünlerin piyasadan tamamen kaldırılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor. Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden kamuoyuna yeni bir liste daha duyuruldu. İşte çocuk sağlığı açısından tehlike arz eden o ürünler...

Ticaret Bakanlığı, sağlık riski taşıdığı belirlenen ürünlere karşı denetimlerini sıkılaştırdı. Bakanlık tarafından yürütülen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden kamuoyuna yeni bir liste daha duyuruldu. Yapılan incelemelerde, özellikle çocuk giyim ve aksesuar kategorilerinde yer alan bazı ürünlerin kullanımı sağlık açısından tehlike arz ettiği tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması ve satışının yasaklanması yönünde karar aldı. Yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek zararlı maddeler içeren ürünlere rastlandığı belirtildi.

Bakanlık, bu tür ürünlerin tüketici sağlığını korumak amacıyla yasal mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınacağını duyurdu.

Vatandaşların güvenliği için sürekli olarak güncellenen 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanan bu liste ile, risk teşkil eden ürünlerin tespiti ve toplatılması süreci hızlandırılıyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri özellikle çocuk giyim ve aksesuar ürünleri satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyarırken, piyasada güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin kullanımı ve satışının yasaklandığını bir kez daha vurguladı.