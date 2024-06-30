Bakanlık ve TOKİ harekete geçti! Dar gelirli için uygun faizli konut kredisi başvuruları başlıyor

30 Haziran 2024 16:29 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 16:31

Küçük paralarla nasıl zengin olunur? Küçük yatırımcı için doğru formülü paylaştı

Küçük paralarla nasıl zengin olunur? Küçük yatırımcı için doğru formülü paylaştı

Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | İzmir'de doğal gaz patlaması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Maliye ve TOKİ dar gelirli için çalışmalara başladı.

Uygun fiyatlı konut kredisi çalışmaları hayata geçecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile Maliye Bakanlığı ve TOKİ, orta ve alt gelir grupları için yeni sosyal konut projeleri hazırlayacak.

Konuta erişimde uygun faizli konut kredisi olmak üzere pek çok konuda vatandaşlara kolaylık sağlanacak.

MALİYE VE TOKİ'DEN YENİ SOSYAL KONUT PROJELERİ

AK Parti MYK toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci halkın acil ihtiyaçlarını içeren kapsamlı bir rapor hazırladı.

TOKİ, konuyla ilgili formüller geliştirmek için görevlendirildi.

Başta uygun faizli konut kredisi olmak üzere pek çok konuda vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak adına çalışmalar başladı.

Bu kapsamda daralan konut arzı hızla artırılacak ve konut stoğundaki kayıpların telafisine yönelik yeni sosyal konut projeleri hayata geçecek.

Dar gelirli vatandaşların konuta erişim imkanı artırılacak.

İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlara uygun faizle kredi verilecek.

TOKİ UYGUN FAİZLİ KONUT KREDİSİ NASIL ALINIR?

Vatandaşların ev alması için hayata geçirilecek uygun faizli konut kredisi desteği için detaylar açıklanmadı.

Hayata geçen proje ile birlikte ilerleyen günlerde dar gelirliye uygun faizli konut kredisi imkanı sunulacak.