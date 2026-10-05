Bakır hızlı hareketlendi, alüminyum üç ayın dibine indi

ABD’de açıklanan istihdam verilerinin beklentileri karşılayamaması, baz metal piyasasında dengeleri değiştirdi. Fed’in faiz artıracağına ilişkin beklentilerin hızla gerilemesiyle bakır fiyatları Londra Metal Borsası’nda (LME) yukarı yönlü hareket etti. LME’de bakırın ton fiyatı yüzde 0,19 artarak 14 bin 286 dolar seviyesine çıktı.

FED’İN FAİZ ARTIRMA İHTİMALİ YÜZDE 18’E DÜŞTÜ

Piyasaların yönünü belirleyen asıl gelişme ABD’den gelen istihdam verileri oldu. İş gücü piyasasına ilişkin rakamların beklentilerin altında kalmasının ardından Fed’in faiz artıracağı yönündeki tahminler belirgin şekilde zayıfladı.

Faiz artışı ihtimali yüzde 64’ten yüzde 18’e kadar geriledi. Ancak metaller üzerindeki baskı tamamen ortadan kalkmış değil. Doların güçlenmeye devam etmesi, emtia fiyatlarının önündeki önemli engellerden biri olarak öne çıkıyor. Yaklaşık 17 ayın zirvesine yakın seyreden dolar yüzde 0,53 yükseldi.

ALÜMİNYUMDA DÜŞÜŞ ALTINCI GÜNE TAŞINDI

Bakır yükselirken alüminyum tarafında ise tablo tersine döndü. Alüminyum fiyatı yüzde 0,19 gerileyerek düşüş serisini altıncı işlem gününe taşıma yolunda ilerledi.

Ton başına 3 bin 91,5 dolara kadar çekilen alüminyum, böylece üç aydan uzun sürenin en düşük seviyesini test etti.

BAZ METALLERDE YÖNLER AYRIŞTI

Diğer baz metallerde de tek yönlü bir seyir görülmedi. Çinko yüzde 0,44 değer kaybederken kurşun yüzde 0,3 yükseldi. Nikel yatay seyretti, kalay ise yüzde 0,24 değer kazandı. Öte yandan Çin’in Ulusal Gün tatili nedeniyle Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda işlemler yapılmıyor. Piyasanın 8 Ekim’de yeniden açılması bekleniyor.