Bal diye bakın ne yedirmişler! Bakanlık hileli ürünleri ifşa etti: Listede ünlü markalar da var

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerindeki hileleri ifşa etti. Son paylaşılan listede başta bal ve zeytinyağı olmak üzere 35 üründe hile taklit ve tağşiş tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halkın sağlığını tehlikeye sokarak taklit ve tağşiş yapan firmaları tek tek tespit etti. 35 hileli ürünün ifşa edildiği yeni listede bal ve zeytinyağı ürünleri öne çıktı.

BALA ŞEKER KARIŞTIRMIŞLAR

Bakanlığa bağlı ekiplerin yaptığı denetimler sonucu süzme çiçek balı adı altında piyasaya sunulan bazı ürünlerde bala şeker şurubu karıştırıldığı belirlendi.

ZEYTİNYAĞINDAN TOHUM YAĞI ÇIKTI

Hileli ürünler arasında en dikkat çekenlerden biri de zeytinyağı oldu. İzmir, Aydın ve çevre illerdeki birçok üretici ve distribütörün ürünlerinde zeytinyağına kanola, pamuk yağı gibi tohum yağları karıştırıldığı tespit edildi.

HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Ürünlerinde taklit ve tağşiş tespit edilen o markalar şöyle...