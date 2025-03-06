Bakanlık hileli gıda ürünlerini ifşa etti: Baklavadan çekirdek çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ramazan ayında yapılan gıda denetimlerinde birçok üründe taklit ve tağşiş tespit etti. Bakanlığın yayınladığı listede baklavadan çekirdek, sucuktan tavuk kafası çıktı. İşte hileli ürünler listesi...

Güvenilir olmayan gıda ürünlerinin listesi güncellendi. Ramazan ayında gıda denetimlerini sürdüren Tarım ve Orman Bakanlığı, birçok üründe hile tespit etti.

Sağlığı tehdit eden ve içerisinde taklit ya da tağşiş yapılan gıdalara ilişkin liste paylaşıldı. Listede sucuk, zeytinyağı ve baklavada yapılan hileler yer aldı.

Son güncelleme ile birlikte taklit ve tağşiş-1 listesindeki ürün sayısı bin 52'ye, taklit ve tağşiş-2 listesindeki ürün sayısı 80'e yükseldi.

Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesinde ise 199 ürün yer aldı.

BAKLAVADA AY ÇEKİRDEĞİ, SUCUKTA TAVUK KAFASI

6 Mart tarihli listede bir firmanın ürettiği fıstıklı baklavadan ay çekirdeği tespit edilmesi dikkat çekti.

Sucuktan kanatlı et ve sakatat, zeytinyağından tohum yağı, beyaz peynirden ise bitkisel yağ çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesi...