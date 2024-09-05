Balıkçılara verilecek destekler açıklandı! Kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak

05 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 11:16

Küçük ölçekli balıkçılara 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler belli oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Destek ödemelerimde kadın balıkçılara pozitif ayrım yapıldı.

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Küçük ölçekli balıkçılara verilecek destekler açıklandı. 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destek tutarları Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Birim destekleme tutarları 2025 yılı için en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olacak. Ayrıca, balıkçılara verilecek destekler arasında kadın balıkçılara pozitif ayrım yapıldı.

BALIKÇILIK DESTEK TUTARLARI BELLİ OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığınca, küçük ölçekli balıkçılıkta 2025 yılı için destek tutarları artırıldı. Birim destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek ise 12 bin lira olacak.

Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 2025 ve 2026 yıllarında sağlanacak destekler, bu yıla göre yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı.

Desteklemede, kadın balıkçılara pozitif ayrımla yüzde 35 daha fazla ödeme yapılması kararlaştırıldı.

2025 BALIKÇI DESTEĞİ NE KADAR?

Deniz ve iç sularda küçük ölçekli balıkçılığın av, avcılık ve sosyoekonomik verilerin toplanması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine destek tutarları yükseltildi.

Tekne boylarına göre birim destekleme tutarları 2024 yılına kıyasla yüzde 43 ile yüzde 100 arasında artırıldı.

Balıkçılık destekleme tutarları en düşük 5 bin lira, en yüksek 12 bin lira olarak belirlendi.

Destekler, kadın balıkçılara yüzde 35 daha fazla olacak şekilde, en düşük 6 bin 700 lira, en yüksek 16 bin 200 lira şeklinde ödenecek.