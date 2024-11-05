Balıkesir'de simit şoku: Fiyatlar uçuşa geçti!

05 Kasım 2024 20:28 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 20:29

Balıkesir'de 100 gramı 12,5 TL'den satılan simidin fiyatı 15 TL oldu. Fırıncılar Odası ise artan maliyetler nedeniyle fiyat artışına gidildiğini belirtti.

Balıkesir'de simit fiyatlarının 15 TL'ye yükselmesiyle birlikte vatandaşlar büyük şok yaşadı. Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamuller İmalatçıları Odası, simitçilerden gelen fiyat güncellemesi talebini yerinde bularak yeni fiyatı belirledi.

2,5 TL ZAM GELDİ

Ocak ayından bu yana 12,5 TL'den satılan simit, 2,5 TL'lik artış yapılarak fiyatı 15 TL oldu. Kahvaltının vazgeçilmezi olan simitin artık lüks bir ürün haline gelmesi, bütçeleri zorlayan vatandaşlar, yetkililerden çözüm beklediklerini belirtiyor. Fırıncılar Odası ise artan maliyetler nedeniyle fiyat artışına gitmek zorunda kaldıklarını ifade ediyor.