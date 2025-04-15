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 | Selahattin Demirel

Balıkta av yasağı başladı! İşte artık tezgahta olacaklar!

Denizlerde 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından tezgâhlardaki balıkların da türü değişti. Balıkseverler için ağırlıklı olarak artık kültür balıkları satışı yapılıyor. İşte bu balıkların fiyatları...

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Balıkta av yasağı başladı! İşte artık tezgahta olacaklar!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.04.2025
saat ikonu 12:16
|
GÜNCELLEME:
15.04.2025
saat ikonu 12:20

Denizlerde av yasağının 1 Eylül itibarıyla sona ermesinin ardından denize açılan tekneler ilk günlerinde bol miktarda palamut avlarken bu bolluk daha sonra hamsi ve istavrit avı ile devam etti.

Balıkta av yasağı başladı! İşte artık tezgahta olacaklar!

"EN BEREKETLİ SEZON"

Balıkçılar son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını belirtirken , bundan sonra tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçıların getireceği istavrit, mezgit, barbun gibi çeşitlere bakacaklarını söylediler.

Balıkta av yasağı başladı! İşte artık tezgahta olacaklar!


Bu sezon tezgahlarda her çeşit balığın yer aldığını belirten balıkçılardan Adem Kaygusuz, "Bu sezon palamut, hamsi, istavrit, mezgit açısından bereketli geçti. Şükürler olsun bu sezon denizde her çeşit balık vardı herkes para kazandı. Dün gece itibariyle yasak başladı tezgahlarda ağırlıklı olarak istavrit, mezgit, çupra, alabalık, somon çeşitleri bulunuyor.

İSTAVRİT 200, MEZGİT 250 TL

Bundan sonra genelde kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçıların getireceği olta balıklarını satacağız. Sezon bitince ağırlıklı olarak somon, kültür, levrek, çupra, alabalık gelir. Bu sezon kalkan balığı da bol geldi fiyatları 500-700 TL’ye kadar geriledi. Fiyatlarımız, istavrit 200 TL, mezgit 250 TL, somon 150-175 TL, levrek, çupra 350 TL, alabalık 150-200 TL arasında. Ramazan’da istavritin kilosu 100-125 TL iken sezon bitimine yakın teknelerin çoğu paydos ettiği için fiyatı 200 TL’ye kadar çıktı" dedi.

Balıkta av yasağı başladı! İşte artık tezgahta olacaklar!

Balıkçılardan Turgay Memiş, bundan sonra tezgahlarda ağırlıklı olarak kültür balıklarının yer alacağını kaydederek, "Bu sezon mükemmel geçti artık yasak başladı. Bundan sonra tezgâhlarda ağırlıklı olarak kültür balıkları olur. Kültür balıklarının yanı sıra kıyı balıkçıların getireceği istavrit, mezgit gibi çeşitler tezgâhlarda yer alır. Bundan sonra ağırlıklı olarak levrek, somon, alabalık satılır. Fiyatlarımız, istavrit 200 TL, mezgit 300 TL, bundan sonra fiyatlar daha da yükselir diye tahmin ediyordum. Kültür balıklarının fiyatı da 200-350 TL arasında değişiyor" diye konuştu.

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ETİKETLER
#balık avı
#palamut
#balık fiyatları
#Deniz Ürünleri
#Hamsi
#Istavrit
#Mezgit
#Çupra
#Balık Sezon
#Ekonomi
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