Balsu Gıda halka arz fiyatını açıkladı! İşte katılım endeksine uygunluk durumu

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayıyla halka arz sürecini başlatan Balsu Gıda Sanayi talep toplamaya başlıyor. Borsaya açılacak Balsu Gıda’nın halka arz detayları belli oldu. Balsu Gıda için yatırımcılar, 12-13-14 Şubat tarihlerinde talepte bulunabilecek.

BALSU GIDA HALKA ARZ FİYATI BELLİ OLDU

Balsu Gıda'nın yatırımcıların merakla beklediği halka arz sürecine ilişkin fiyat, tarihler ve diğer ayrıntıları açıklandı. Borsada işlem görecek hisse senetleri için belirlenen fiyat 17,57 TL oldu. Balsu Gıda için yatırımcılar, 12-13-14 Şubat tarihlerinde talep toplayacak. Borsada işlem göreceği kod BALSU olacak.

Şirketin halka arz büyüklüğü 4,8 milyar TL seviyesinde olacak. Halka açıklık oranı ise yüzde 25 olarak belirlenirken, toplamda 278 milyon adet pay yatırımcılara sunulacak. Şirketin tamamı (%100) Cüneyt Zapsu'ya ait olan CZ Holding’e bağlı Balsu Gıda halka arz sürecinde bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

BALSU HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Balsu Gıda, katılım endeksine uygun olmayan şirketler arasında yer alıyor.