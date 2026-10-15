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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Safa Keser
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:57

Balsu Gıda'dan 4,6 milyar TL'lik hamle! Yüzde 57 maliyetli borç kapatıldı

Türkiye’nin dünya fındık pazarındaki önemli sanayi güçlerinden biri olan ve sektöründe halka açık tek şirket konumunda bulunan Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALSU), finansal yapısını güçlendirme kapsamında son dönemde başlattığı finansal operasyonlarına devam ediyor.

Avatar
Editor
 Safa Keser
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Balsu Gıda'dan 4,6 milyar TL'lik hamle! Yüzde 57 maliyetli borç kapatıldı
KAYNAK:
Bülten
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 19:57

Zirai don ve zararlılar nedeniyle rekoltenin düştüğü, ihracatın daraldığı 2025-2026 sezonunda fındık stoklarını yüksek fiyat ortamında taşımak zorunda kalan şirket, 22,6 milyar lira ciro ve 2,87 milyar lira FAVÖK üretmesine rağmen net 4 milyar 90 milyon liralık finansman yüküne katlanmıştı. Bilançoyu eriten bu faiz baskısına karşı ana ortak BG Holding, temmuz ayı başında ikincil piyasada pay satışı gerçekleştirerek şirkete 4 milyar 640 milyon liralık faizsiz sermaye avansı aktarmıştı.

YÜZDE 57 MALİYETLİ SUKUK NAKDEN KAPATILDI

Kasaya giren nakit kaynağın sahaya yansıyan ilk somut adımı 14 Ekim itibarıyla gerçekleşti. ZKB Varlık Kiralama aracılığıyla 105 gün önce ihraç edilen ve yıllık bileşik kar payı maliyeti yüzde 57,12’ye (yıllık basit yüzde 48,25) ulaşan kira sertifikasının vadesi bugün doldu. Balsu Gıda, piyasa borcunu yeni bir ihraçla çevirmek yerine kasasındaki avans kaynağını kullandı. Şirket, yatırımcılara 310 milyon lira anapara ve 43 milyon 28 bin lira dönemsel getiri olmak üzere toplam 353 milyon 28 bin liralık nakit ödemeyi yaparak söz konusu borç yükümlülüğünü ortadan kaldırdı. 

Balsu Gıda'dan 4,6 milyar TL'lik hamle! Yüzde 57 maliyetli borç kapatıldı

KAR DAĞITILMADI, FİNANSMAN GİDERİNDE YÜZDE 70 DÜŞÜŞ HEDEFLENİYOR

Yüksek faiz sarmalından çıkış için atılan adımlar yalnızca borç itfasıyla sınırlı kalmadı. Şirket yönetimi, 2 Ekim’de aldığı kararla 2025-2026 özel hesap döneminde oluşan 254 milyon liralık net dağıtılabilir karın nakit veya bedelsiz pay şeklinde dağıtılmayarak şirket bünyesinde olağanüstü yedek olarak tutulmasını kararlaştırdı.

Geleceğe yönelik resmi beklentilerini de açıklayan şirket yönetimi, yeni sezonda taşınan stokların erimesi, borçluluğun yüzde 60 düşürülmesi ve sermaye avansı hamlesiyle finansman giderlerinin yaklaşık yüzde 70 oranında azaltılmasını hedefliyor. Ayrıca Hendek’teki fındık kabuğundan aktif karbon üretimi yatırımı ile Şili’deki entegre kırma-işleme tesisinin devreye girmesiyle katma değerli ihracat gelirlerinin artırılması planlanıyor.

GÖZLER SPK ONAYI VE HİSSE GERİ ALIMINDA

Balsu’da yürütülen operasyonun en kritik halkasını ise Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) 7 Temmuz’da yapılan tahsisli sermaye artırımı başvurusu oluşturuyor. 4,64 milyar liralık avansın resmi sermayeye eklenmesiyle şirketin yüzde 42 olan Özkaynak/Finansal Borç oranının yüzde 74,5 seviyesine çıkması ve bilançonun teknik olarak tamamen rahatlaması öngörülüyor.

Hissede yaşanan dalgalanmalar üzerine kamuoyuna 20 Eylül’de bir açıklama yayımlayan Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyd Zapsu, ortakların şirketten para çekmediğini, aksine şirketin yüksek faiz altında ezilmemesi için hisse satıp faizsiz kaynak koyduğunu vurgulamıştı. Zapsu, SPK nezdindeki sermaye artırımı sürecinin tamamlanmasının hemen ardından şirketin mali yapısı gözetilerek piyasadan pay geri alım programı uygulanmasının değerlendirileceğini de bildirmişti.

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#Ekonomi
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