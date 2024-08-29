Banka banka avantajlı konut kredisi oranları! 2 milyon liralık eve ne kadar kredi çıkar?

29 Ağustos 2024 17:35 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:48

İstanbul'da en çok ve en az konutun satıldığı ilçeler belli oldu! İPA açıkladı

İstanbul'da en çok ve en az konutun satıldığı ilçeler belli oldu! İPA açıkladı

Konut satın almak isteyenler gözlerini bankaların faiz oranlarına çevirdi. Son zamanlarda artan konut kredileri yüzünden ev almak zorlaştı, konut satışları geriledi. Bankalara konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler için banka banka konut kredisi hesapladık.

KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Bankaların 120 ay vadeli konut kredileri vatandaşın radarında.

120 Ay vadeli 2.000.000 TL konut kredisi çekmek istediğinizde, yer alan en düşük faiz kar payı oranına göre aylık taksit ödemesini sizler için derledik.

2 MİLYONLUK EVE NE KADAR KREDİ ÇIKAR?

2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredi oranları şöyle;

AKBANK KONUT KREDİSİ

İlk Evim Konut Kredisi kapsamında, %3,02 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 62.149,24 TL toplam ödemesi ise 7.482.528 TL'dir.

İŞ BANKASI KONUT KREDİSİ

Ev Kredisi kapsamında %3,15 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 64.561,96 TL toplam ödemesi ise 7.772.995 TL'dir.

ING KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %3,19 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 65.308,18 TL toplam ödemesi ise 7.857.101 TL'dir.

VAKIF KATILIM KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %3,04 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 62.519,14 TL toplam ödemesi ise 7.519.301 TL'dir.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ

Yüzde 3,06 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 62.889,51 TL toplam ödemesi ise 7.571.301 TL'dir.

KUVEYT TÜRK KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %3,09 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 63.445,96 TL toplam ödemesi ise 7.632.966 TL'dir.

ALTERNATİF BANK KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %2,97 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 61.226,65 TL toplam ödemesi ise 7.365.498 TL'dir.

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %3,05 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 62.704,27 TL toplam ödemesi ise 7.541.886 TL'dir.

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ

Sıfır Konutlara Özel SarıPanjur Konut Kredisi kapsamında %3,30 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 67.369,06 TL toplam ödemesi ise 8.105.287 TL'dir.

HALKBANK KONUT KREDİSİ

Hesaplı Evim Konut Kredisi kapsamında %3,40 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 69.253,07 TL toplam ödemesi ise 8.332.928 TL'dir.

DENİZBANK KONUT KREDİSİ

Mortgage Kredisi kapsamında %4,49 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 90.264,03 TL toplam ödemesi ise 10.848.642 TL'dir.

ANADOLUBANK KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %4,91 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 98.512,94 TL toplam ödemesi ise 11.837.022 TL'dir.

ZİRAAT KATILIM KONUT KREDİSİ

Konut Finansmanı kapsamında %5,50 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 110.178,57 TL toplam ödemesi ise 13.236.993 TL'dir.

ŞEKERBANK KONUT KREDİSİ

Konut Kredisi kapsamında %5,89 faiz oranı ile 2 Milyon TL 120 ay vadeli konut kredileri aylık taksidi 117.922,74 TL toplam ödemesi ise 14.170.288 TL'dir.