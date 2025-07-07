Banka promosyonları zamlandı! Emekliler bu tarihe dikkat!

Emekli maaşına gelen zammın ardından milyonlarca emekli, banka promosyonlarında artış olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bankalar anlaşmalarını imzaladı. İşte emekli promosyonunu zamlı verecek bankalar...
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber emekli maaş zammı netlik kazanırken en düşük emekli maaşının da yükseltileceği rakam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.
En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Yaşlılık aylıklarının zam oranı belli olduktan sonra gözler banka promosyonlarına çevrildi.
Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretleri güncellendi. Geçtiğimiz yıllarda bankalar tarafından promosyon miktarı için 10 bin TL, 15 bin TL ve 20 bin TL olarak belirlenen emekli maaş sınırları, en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle beraber 5 milyon emekli için temmuz ayında doğrudan zamlanacak.
Daha önce 15 bin TL'nin altında emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişi, 17-26 Temmuz'da yatacak emekli maaşlarının ardından bankalarına başvuru yapmaları durumunda, yeni promosyon ücreti farkını almaya hak kazanabilecek.
SGK ile geçtiğimiz sene emekli promosyonu için protokol imzalayan bankalar ise şu şekilde:
Akbank
Albaraka Türk Katılım Bankası
Denizbank
Fibabanka
ING Bank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Odea Bank
QNB Finansbank
Şekerbank
Ziraat Bankası
Turkish Bank
TEB
Türkiye Finans Katılım Bankası
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Yapı Kredi
Ziraat Katılım Bankası