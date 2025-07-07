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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Banka promosyonları zamlandı! Emekliler bu tarihe dikkat!

Emekli maaşına gelen zammın ardından milyonlarca emekli, banka promosyonlarında artış olup olmayacağını merak etmeye başladı. Bankalar anlaşmalarını imzaladı. İşte emekli promosyonunu zamlı verecek bankalar...

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Banka promosyonları zamlandı! Emekliler bu tarihe dikkat!
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
07.07.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
07.07.2025
saat ikonu 11:09

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber zammı netlik kazanırken en düşük emekli maaşının da yükseltileceği rakam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.

Banka promosyonları zamlandı! Emekliler bu tarihe dikkat!

ise 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Yaşlılık aylıklarının zam oranı belli olduktan sonra gözler banka promosyonlarına çevrildi.

Banka promosyonları zamlandı! Emekliler bu tarihe dikkat!

TEMMUZ AYINDA ZAMLANACAK

Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu () ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli ücretleri güncellendi. Geçtiğimiz yıllarda bankalar tarafından promosyon miktarı için 10 bin TL, 15 bin TL ve 20 bin TL olarak belirlenen emekli maaş sınırları, en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle beraber 5 milyon emekli için temmuz ayında doğrudan zamlanacak.

Banka promosyonları zamlandı! Emekliler bu tarihe dikkat!

BANKAYA BAŞVURU YAPAN ZAMLI PRONMOSYON ALACAK

Daha önce 15 bin TL'nin altında emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişi, 17-26 Temmuz'da yatacak emekli maaşlarının ardından bankalarına başvuru yapmaları durumunda, yeni promosyon ücreti farkını almaya hak kazanabilecek.

Banka promosyonları zamlandı! Emekliler bu tarihe dikkat!

SGK ile geçtiğimiz sene için protokol imzalayan bankalar ise şu şekilde:

Akbank
Albaraka Türk Katılım Bankası
Denizbank
Fibabanka
ING Bank
Kuveyt Türk Katılım Bankası
Odea Bank
QNB Finansbank
Şekerbank
Ziraat Bankası
Turkish Bank
TEB
Türkiye Finans Katılım Bankası
Garanti BBVA
Halkbank
Türkiye İş Bankası
Türkiye Vakıflar Bankası
Yapı Kredi
Ziraat Katılım Bankası

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