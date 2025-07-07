Banka promosyonları zamlandı! Emekliler bu tarihe dikkat!

Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla beraber emekli maaş zammı netlik kazanırken en düşük emekli maaşının da yükseltileceği rakam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.

En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL'den 16 bin 881 TL'ye yükseltildi. Yaşlılık aylıklarının zam oranı belli olduktan sonra gözler banka promosyonlarına çevrildi.

TEMMUZ AYINDA ZAMLANACAK

Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretleri güncellendi. Geçtiğimiz yıllarda bankalar tarafından promosyon miktarı için 10 bin TL, 15 bin TL ve 20 bin TL olarak belirlenen emekli maaş sınırları, en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle beraber 5 milyon emekli için temmuz ayında doğrudan zamlanacak.

BANKAYA BAŞVURU YAPAN ZAMLI PRONMOSYON ALACAK

Daha önce 15 bin TL'nin altında emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişi, 17-26 Temmuz'da yatacak emekli maaşlarının ardından bankalarına başvuru yapmaları durumunda, yeni promosyon ücreti farkını almaya hak kazanabilecek.

SGK ile geçtiğimiz sene emekli promosyonu için protokol imzalayan bankalar ise şu şekilde:

Akbank

Albaraka Türk Katılım Bankası

Denizbank

Fibabanka

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odea Bank

QNB Finansbank

Şekerbank

Ziraat Bankası

Turkish Bank

TEB

Türkiye Finans Katılım Bankası

Garanti BBVA

Halkbank

Türkiye İş Bankası

Türkiye Vakıflar Bankası

Yapı Kredi

Ziraat Katılım Bankası