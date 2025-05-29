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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Bankacılık devinden Türk bankaları için yeni tahminler

Goldman Sachs, Türk bankalarına dair 2025 öngörülerini revize etti. Kurum, TCMB’nin faiz politikasında gevşemeye gideceğini ve 2026'da faizin yüzde 24 seviyesine gerileyeceğini tahmin ederken, Türk bankaları için hedef fiyatlarını da güncelledi. İşte detaylar...

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Bankacılık devinden Türk bankaları için yeni tahminler
KAYNAK:
Gerçek Gündem
|
GİRİŞ:
29.05.2025
saat ikonu 17:33
|
GÜNCELLEME:
29.05.2025
saat ikonu 17:33

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Türk bankalarına ilişkin değerlendirmelerini 2025 yılının ilk çeyrek finansal sonuçları ve son makroekonomik gelişmeleri göz önünde bulundurarak güncelledi. Banka, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) için politika faizi projeksiyonlarını da yukarı yönlü revize etti. Yeni tahminlere göre Goldman Sachs, TCMB’nin politika faizinin 2025 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 46, üçüncü çeyreğinde yüzde 39, dördüncü çeyreğinde ise yüzde 33 seviyesinde olmasını bekliyor. 2026 yılı için öngörülen faiz oranı ise yüzde 24 olarak açıklandı. Bu oranlar, daha önceki beklentilere kıyasla daha yüksek seviyelerde. Önceki projeksiyonlar sırasıyla yüzde 38, yüzde 33, yüzde 31 ve yüzde 21 düzeyindeydi.

Raporda ayrıca, faiz indirimlerinin beklenenden daha geç başlayacağına işaret edilerek, bu durumun Türk bankalarının net faiz marjları (NIM) üzerinde etkili olacağı belirtildi. Banka, 2025 yılında sektör genelinde NIM’lerin yatay seyretmesini öngörüyor. Analizde, "Türk bankalarının büyük çoğunluğu, faiz indirim dönemlerinde avantaj sağlarken, faiz artışlarından olumsuz etkilenme eğiliminde" ifadesine yer verildi.

Bankacılık devinden Türk bankaları için yeni tahminler

TÜRK BANKALARI İÇİN YENİ HEDEF FİYATLAR

Akbank: Hedef fiyat 103 TL’den 105 TL’ye yükseltildi, tavsiye “al” olarak korundu.

Yapı Kredi: Hedef fiyat 46 TL’den 50 TL’ye yükseltildi, tavsiye “al” olarak korundu.

İş Bankası(C): Hedef fiyat 14,7 TL’den 15 TL’ye yükseltildi, tavsiye “nötr” olarak korundu.

Garanti BBVA: Hedef fiyat 163 TL olarak korundu, tavsiye “nötr” olarak sürdürüldü.

VakıfBank: Hedef fiyat 18 TL’den 19 TL’ye yükseltildi, tavsiye “sat” olarak korundu.

Halkbank: Hedef fiyat 16 TL olarak korundu, tavsiye “sat” olarak sürdürüldü.

Goldman Sachs’ın raporunda, faiz indirimlerinin gecikmesi ve makroekonomik trendlerin Türk bankalarının kârlılık beklentilerini etkileyebileceği vurgulandı.

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