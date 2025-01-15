Bankada hesabı olanlar dikkat! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank peş peşe duyurdu! Listede adı olanlar hemen şubeye koşsun

15 Ocak 2025 09:44 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 10:02

Kamu bankalarından önemli duyuru geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025'te zaman aşımına uğrayacak mevduat hesaplarına ilişkin kritik bir bilgilendirme yayımladı. Hesap sahiplerinin hak kaybı yaşamaması için detaylara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat hesaplarıyla ilgili önemli bir duyuru yayımladı. 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 62. maddesi kapsamında, mevduat, katılım fonu, emanet veya alacak hesaplarında 10 yıl boyunca herhangi bir işlem yapılmaması durumunda, bu hesaplar zaman aşımına uğruyor. Zaman aşımına giren tutarlar ise yasal düzenlemeler gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devrediliyor.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH 15 HAZİRAN

Kamu bankalarının yaptığı açıklamaya göre, 2025 yılında zaman aşımına uğrayacak hesaplar için hesap sahiplerinin en geç 15 Haziran 2025 tarihine kadar bankalara başvuru yapmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar başvuru yapılmaması durumunda, hesaplarda bulunan tutarlar TMSF’ye devredilecek. Bankalar, müşterilerin hak kaybı yaşamaması için bu süreye dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

BANKALARDAN PEŞ PEŞE DUYURU GELDİ

Bankalar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"2023 yılı itibarıyla zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacakların listesi, bankalarımızın internet sitelerinde dört ay süreyle ilan edilecektir. Listede adı bulunan müşterilerimizin, en geç 15 Haziran 2025 tarihine kadar kimlik belgeleriyle birlikte hesaplarının bulunduğu şubeye başvurması gerekmektedir. Başvuru yapılmaması durumunda bu tutarlar, yasal düzenleme gereği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilecektir."

50 TL ÜZERİNDEKİ BAKİYELER İÇİN TEBLİGAT GÖNDERİLECEK

Bankalar 50 TL üzerindeki bakiyeler için hesap sahiplerine kayıtlı adreslerine tebligat gönderecek.

50 TL’nin altındaki bakiyeler için herhangi bir tebligat yapılmayacak. Bu nedenle, özellikle küçük bakiyeli hesap sahiplerinin de zaman aşımı sürecine dikkat etmeleri önem taşıyor.

ZAMAN AŞIMI LİSTELERİ YAYIMLANDI

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, 2025 yılı için geçerli olan zaman aşımı listelerini resmi internet sitelerinde yayımladı. Hesap sahipleri, bu listeleri kontrol ederek isimlerinin yer alıp almadığını öğrenebilir ve gerekli işlemleri başlatabilir.

Hesap sahiplerinin unutkanlık ya da ihmalkârlık nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına belirtilen tarihlere kadar bankalarına başvurarak işlemlerini tamamlamaları büyük önem taşıyor.