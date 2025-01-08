Yüksek mevduat faizi için kaçırılmayacak fırsat! Gözler bu tarihe çevrildi

08 Ocak 2025 11:04 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 11:09

Merkez Bankası’nın faiz indirimine rağmen, bankalar mevduat faiz oranlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Ocak 2025 itibarıyla, özellikle kısa vadeli mevduat hesapları yüksek oranlarla tasarruf sahiplerine avantaj sağlarken, düşük tutarlı ve uzun vadeli hesaplarda faiz oranları geriledi. İşte güncel mevduat faiz oranlarının detayları…

Mevduat faizlerinde bir ilk! 100 bin TL, 200 bin TL, 500 bin TL ve 1 Milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Mevduat faizlerinde bir ilk! 100 bin TL, 200 bin TL, 500 bin TL ve 1 Milyon TL'nin aylık getirisi ne kadar?

Yeni yılın başlamasıyla birlikte bankalar​, mevduat faiz oranlarında dikkat çekici değişimlerle gündeme geldi. Geçtiğimiz yılın sonunda politika faizindeki indirime rağmen, bankalar bu indirimi hemen mevduat faizlerine yansıtmadı. Aksine, 32 günlük vadeli mevduat faiz oranlarında belirgin bir yükseliş yaşandı. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 47,5 seviyesine çıkarmasının ardından bazı bankalar, 50 bin TL ve üzerindeki mevduatlar için yüzde 47’ye varan faiz oranları sunmaya başladı. Daha düşük tutarlarda ise bu oran yüzde 37,5 seviyelerinde seyrediyor.

KISA VADELİ MEVDUATTA AVANTAJ BÜYÜK

Ekonomi Gazetesi’nin haberine göre, bankaların özellikle kısa vadeli mevduatlara yüksek faiz vermesinin temel nedeni, Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmeye devam edeceği beklentisi. Bu durum, 32 günlük vadelerde yüzde 45 seviyelerinde ortalama bir faiz oranı sunulmasını sağlarken, vade uzadıkça faiz oranlarının düştüğü görülüyor. Örneğin, 92 günlük vadelerde faiz oranları yüzde 34-42 arasında değişirken, 1 yıllık vadelerde bu oran yüzde 22-24 bandına kadar geriliyor. 50 bin TL altındaki mevduatlar ise her vadede daha düşük faiz oranlarıyla karşılaşıyor. Çoğu banka, bu tutardaki mevduatlar için yüzde 40’ın altında, yüzde 37,5 seviyelerinde faiz oranları öneriyor.

GÖZLER 23 OCAK'TA YAPILACAK TOPLANTIYA ÇEVRİLDİ

Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, 32 günlük vadede yüzde 47 seviyesindeki mevduat faizi şaşırtıcı bulunmuyor. Merkez Bankası’nın politika faizini yüzde 47,5’e çıkarmasıyla bankaların gecelik borçlanma maliyeti bu seviyeye ulaştığı için, mevduat faizlerinin yüzde 47 ile bağlanması makul bir oran olarak değerlendiriliyor. Sektör, Merkez Bankası’nın 23 Ocak’ta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısında yeni bir faiz indirimi daha bekliyor. Beklentilere göre bu indirimin 250 baz puan seviyesinde gerçekleşmesi ve politika faizinin yüzde 45’e çekilmesi olası. Bu durumda, bankaların mevduat faizlerini yüzde 44,5 seviyesine düşürmesi gündeme gelebilir.