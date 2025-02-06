Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faiz oranları düştü: İşte 1 milyon TL'nin getirisi

06 Şubat 2025 14:50 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:53

Merkez Bankası'nın son faiz indirimi, mevduat faiz oranlarını yeniden şekillendirdi. TCMB'nin son toplantısında alınan 250 baz puanlık indirim kararı, bankalardaki mevduat faizlerini geriye çekti. Bu durum, vatandaşların bankalardaki birikimlerinin getirilerini doğrudan etkiledi Peki, 1 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

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Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarında yaptığı son indirimlerin ardından bankaların Türk lirası mevduat faizlerinde de önemli değişiklikler yaşanıyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip ederken, faiz oranlarındaki düşüş dikkat çekiyor.

MEVDUAT FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

Özellikle mevduat faizlerinden alınan verginin 6 ay vadeye kadar yüzde 15’e çıkarılması ve TCMB’nin üst üste gerçekleştirdiği faiz indirimleri, son haftalarda mevduat getirilerinde belirgin bir gerilemeye yol açtı. Son 6 haftalık dönemde mevduat faiz oranlarının kademeli olarak düşmesi, yatırımcıların alternatif getiri arayışlarını artırırken, birçok kişi birikimlerini değerlendirmek için yeni stratejiler geliştiriyor.

Ekonomistler, faiz indirimlerinin bankalar arasındaki rekabeti de etkilediğini belirtiyor. Mevduat sahipleri, getirilerini maksimize edebilmek için güncel oranları yakından izlerken, bankalar da müşterisini kaybetmemek için çeşitli kampanyalar ve avantajlı faiz oranları sunmaya devam ediyor.

İşte 1 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:

AKBANK

Faiz Oranı: %45

Vade Sonu Tutar: 1.033.534,25 TL

Net Kazanç: 33.534,25 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %44,5

Vade Sonu Tutar: 1.033.161,64 TL

Net Kazanç: 33.161,64 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45

Vade Sonu Tutar: 1.033.534,25 TL

Net Kazanç: 33.534,25 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %44

Vade Sonu Tutar: 1.032.789,04 TL

Net Kazanç: 32.789,04 TL

TEB

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 1.035.769,86 TL

Net Kazanç: 35.769,86 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutar: 1.033.906,85 TL

Net Kazanç: 33.906,85 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 1.031.298,63 TL

Net Kazanç: 31.298,63 TL

ODEA

Faiz Oranı: %48,5

Vade Sonu Tutar: 1.036.142,47 TL

Net Kazan: 36.142,47 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %49,5

Vade Sonu Tutar: 1.036.887,67 TL

Net Kazanç: 36.887,67 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %40

Vade Sonu Tutar: 1.029.808,22 TL

Net Kazanç: 29.808,22 TL

ING

Faiz Oranı: %48

Vade Sonu Tutar: 1.035.769,86 TL

Net Kazanç: 35.769,86 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %39

Vade Sonu Tutar: 1.029.063,01 TL

Net Kazanç: 29.063,01 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %20

Vade Sonu Tutar: 1.014.904,11 TL

Net Kazanç: 14.904,11 TL

HSBC

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 1.034.279,45 TL

Net Kazanç: 34.279,45 TL