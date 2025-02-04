Ev sahibi olmak isteyenler dikkat! 1 Milyon TL konut kredisinde tablo tepetaklak: İşte banka banka geri ödeme planı

04 Şubat 2025 09:53 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 10:01

TCMB’nin Ocak ayındaki faiz indirimi, konut kredisi faizlerinde ilk düşüşü getirdi. Bu gelişme, 2025 yılı başında ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için avantajlı bir fırsat sundu. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,79 olan en düşük faiz oranı, 4 Şubat itibarıyla yüzde 2,74’e geriledi. Bu değişimle birlikte, konut kredisi geri ödeme tutarlarında da düşüş yaşandı. İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde 250 baz puanlık bir indirime giderek oranı yüzde 45 seviyesine çekti. Bu karar, finansal piyasalarda hızlı bir etki göstererek özellikle kredi faizlerinde önemli değişikliklere yol açtı. Faiz indiriminin ardından konut kredisi faizlerinde de belirgin bir düşüş gözlendi. 4 Şubat itibarıyla bankaların sunduğu konut kredisi faiz oranları yüzde 2,74 seviyelerine kadar geriledi. Bu gelişme, ev sahibi olmak isteyenler ve yatırımcılar için önemli bir avantaj sağladı.

MEVDUAT FAİZLERİ DE GERİ ÇEKİLDİ

TCMB’nin faiz indirimi, gecelik TL faizlerini de aşağı çekerek yüzde 46,50 seviyelerinden yüzde 44,25-44,50 aralığına gerilemesine neden oldu. Bu durum, bankaların kısa vadeli mevduat faizlerinde de düşüşe yol açtı. Daha önce yüzde 52-53 seviyelerinde seyreden mevduat faizleri, yüzde 48-49 aralığına geriledi.

Bankalar, azalan fonlama maliyetlerini kredi faizlerine yansıtarak hem ihtiyaç hem de konut kredilerinde daha düşük faiz oranları sunmaya başladı. Bu da özellikle dar gelirli vatandaşlar için ev sahibi olma sürecini kolaylaştırabilecek bir fırsat oluşturuyor.

KREDİ KULLANACAKLAR İÇİN ARAŞTIRMA ŞART

Faiz oranlarındaki düşüş konut piyasasında hareketlilik oluştururken, bankalar arasında farklı oranlar ve ödeme koşulları söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kredi çekmeyi planlayanların, farklı bankaların sunduğu faiz oranlarını ve geri ödeme planlarını detaylı bir şekilde incelemesi öneriliyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.569.287 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.719.293 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.728.490 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.713.969 TL

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.052.632 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.455.939 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.066.643 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.106.793 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 34.626,53 TL

Toplam Ödeme: 4.181.758 TL

VAKIF KATILIM

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.490.828 TL