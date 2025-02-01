Düşük faizli konut kredisi kampanyası geliyor! Uzmanlar o tarihi işaret etti: Faiz oranları da ortaya çıktı

01 Şubat 2025 09:54 - Güncelleme : 01 Şubat 2025 09:55

Düşük faizli konut kredisi kampanyası için hazırlıklar hız kazandı. Sektör temsilcileri, faiz oranlarının %1,99 seviyesinde değerlendirildiğini ancak %1’in altına çekilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Kampanyanın başlangıç tarihi için ise Mart ayı öne çıkıyor.

Türkiye’de barınma krizine çözüm arayışları sürerken, sektörde düşük faizli konut kredisi beklentisi giderek artıyor. Konut piyasasında erişimi kolaylaştırmak adına kredi imkanlarının genişletilmesi gerektiğini belirten sektör temsilcileri, düşük faizli kredi düzenlemesi konusunda kulislerde konuşulan tarihleri paylaştı. Edinilen bilgilere göre, faiz oranlarının 1,99 seviyesinde olması öngörülse de, oranların yüzde 1’in altına çekilmesi için çalışmalar devam ediyor.

SOSYAL KONUT PROJELERİ KAÇINILMAZ HALE GELDİ

Konut fiyatlarındaki artışın en büyük sebeplerinden birinin maliyet yükselişi olduğuna dikkat çeken sektör temsilcilerinden Haluk Sert, metrekare maliyetinin en az 1000 dolara, arsa payı eklendiğinde ise 2000 dolara ulaştığını belirtti. Bu doğrultuda, 100 metrekarelik bir konutun maliyetinin 10 milyon TL’ye dayandığını ifade eden Sert, bu durumun konuta erişimi zorlaştırdığını söyledi. Çözüm önerisi olarak kamu destekli sosyal konut projelerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.

YENİ KAMPANYA MART AYINDA GELEBİLİR

Konut sektöründe düşük faizli kredi kampanyasına yönelik beklentiler sürerken, düzenlemenin hayata geçirilmesi için Mart ayı işaret ediliyor. Sektör temsilcileri, kredi faiz oranlarının yüzde 1,99 seviyesinde planlandığını ancak hükümetin oranları yüzde 1’in altına çekme çabalarını sürdürdüğünü dile getirdi.

FİYATLARDA YÜKSELİŞ KAÇINILMAZ

Konut ve kira fiyatlarına yönelik değerlendirmelerde bulunan Haluk Sert, arzın yetersiz olmasının fiyatları kaçınılmaz şekilde yukarı çektiğini belirtti. Özellikle yılın ikinci yarısında ciddi fiyat artışlarının yaşanabileceğini ifade eden Sert, konut üretimindeki yavaşlama ve mevcut stokların tükenmesinin bu süreci hızlandıracağını söyledi. Türkiye’nin yıllık ihtiyacının 1 milyon konut olduğunu hatırlatan Sert, son yıllarda ertelenen arzın 2 milyon konutluk bir açığa neden olduğunu ve bu açığın kapatılmasının zaman alacağını dile getirdi. Ancak bu süreçte fiyatların daha da yükselmesi bekleniyor.