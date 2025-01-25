Ev almak isteyenlere büyük fırsat! Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi

25 Ocak 2025 10:08 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 10:18

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5'ten 45'e indirdi. Bu adım, konut kredisi faiz oranlarında da düşüşü beraberinde getirdi. Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisi çekenler toplamda ne kadar ödeme yapacak? İşte ayrıntılar...

Merkez Bankası​, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Bu karar, konut kredisi​ faiz oranlarında da önemli bir düşüşe neden oldu. 25 Ocak 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 39’a kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları, 1 Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Uzmanlar, faiz oranlarındaki bu düşüşün yıl boyunca devam edebileceğini öngörüyor.

FAİZ ORANLARI​ VE AYLIK GERİ ÖDEME TUTARLARI GÜNCELLENDİ

Bankalar da bu faiz indirimine hızlı bir şekilde cevap verdi. 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için güncellenen faiz oranları ve aylık geri ödeme tutarları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için daha cazip bir tablo sunuyor. Düşen faiz oranları, konut piyasasında hareketliliği artırdı.

Faiz oranlarındaki bu düşüş, hem yatırımcılar hem ev sahibi olmak isteyen dar gelirli için avantajlı bir fırsat sunuyor. Faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...

AKBANK

Faiz Oranı: %2,85

Aylık Taksit: 29.512,73 TL

Toplam Ödeme: 3.562.287 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %2,88

Aylık Taksit: 29.786,99 TL

Toplam Ödeme: 3.606.293 TL

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: %3,08

Aylık Taksit: 31.630,18 TL

Toplam Ödeme: 3.819.195 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,00

Aylık Taksit: 30.889,92 TL

Toplam Ödeme: 3.728.490 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %2,99

Aylık Taksit: 30.797,66 TL

Toplam Ödeme: 3.707.779 TL

ING

Faiz Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 33.590,60 TL

Toplam Ödeme: 4.052.632 TL

KUVEYT TÜRK

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.822.348 TL

VAKIF BANK

Faiz Oranı: %3,30

Aylık Taksit: 33.684,53 TL

Toplam Ödeme: 4.058.143 TL

DENİZ BANK

Faiz Oranı: %4,21

Aylık Taksit: 42.400,78 TL

Toplam Ödeme: 5.101.192 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %3,09

Aylık Taksit: 31.722,98 TL

Toplam Ödeme: 3.825.457 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %2,84

Aylık Taksit: 29.421,45 TL

Toplam Ödeme: 3.547.701 TL