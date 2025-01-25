Ev almak isteyenlere büyük fırsat! Konut kredisi faiz oranları değişti: İşte 1 milyon TL'nin geri ödemesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,5'ten 45'e indirdi. Bu adım, konut kredisi faiz oranlarında da düşüşü beraberinde getirdi. Peki, 1 milyon TL'lik konut kredisi çekenler toplamda ne kadar ödeme yapacak? İşte ayrıntılar...
Merkez Bankası, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 45 seviyesine çekti. Bu karar, konut kredisi faiz oranlarında da önemli bir düşüşe neden oldu. 25 Ocak 2025 itibarıyla yıllık bazda yüzde 39’a kadar gerileyen konut kredisi faiz oranları, 1 Mart 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu. Uzmanlar, faiz oranlarındaki bu düşüşün yıl boyunca devam edebileceğini öngörüyor.
FAİZ ORANLARI VE AYLIK GERİ ÖDEME TUTARLARI GÜNCELLENDİ
Bankalar da bu faiz indirimine hızlı bir şekilde cevap verdi. 1 milyon TL tutarındaki konut kredisi için güncellenen faiz oranları ve aylık geri ödeme tutarları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için daha cazip bir tablo sunuyor. Düşen faiz oranları, konut piyasasında hareketliliği artırdı.
Faiz oranlarındaki bu düşüş, hem yatırımcılar hem ev sahibi olmak isteyen dar gelirli için avantajlı bir fırsat sunuyor. Faiz oranları ve ödeme tutarları bankadan bankaya farklılık gösteriyor.
İşte 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin ödeme planı...
AKBANK
Faiz Oranı: %2,85
Aylık Taksit: 29.512,73 TL
Toplam Ödeme: 3.562.287 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %2,88
Aylık Taksit: 29.786,99 TL
Toplam Ödeme: 3.606.293 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 31.630,18 TL
Toplam Ödeme: 3.819.195 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,00
Aylık Taksit: 30.889,92 TL
Toplam Ödeme: 3.728.490 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: %2,99
Aylık Taksit: 30.797,66 TL
Toplam Ödeme: 3.707.779 TL
ING
Faiz Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 33.590,60 TL
Toplam Ödeme: 4.052.632 TL
KUVEYT TÜRK
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.822.348 TL
VAKIF BANK
Faiz Oranı: %3,30
Aylık Taksit: 33.684,53 TL
Toplam Ödeme: 4.058.143 TL
DENİZ BANK
Faiz Oranı: %4,21
Aylık Taksit: 42.400,78 TL
Toplam Ödeme: 5.101.192 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %3,09
Aylık Taksit: 31.722,98 TL
Toplam Ödeme: 3.825.457 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı: %2,84
Aylık Taksit: 29.421,45 TL
Toplam Ödeme: 3.547.701 TL