Moody’s’ten Türkiye’nin kredi notuna ilişkin açıklama: Tüm gerekçeleri tek tek sıraladı

25 Ocak 2025 09:31 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 09:47

Geçtiğimiz yıl uluslararası kredi kuruluşları Türkiye'nin kredi notunu art arda yükseltmişti. Dün ise gözler bir kez daha Moody's'e çevrildi. Kurum, Türkiye'ye ilişkin düzenli değerlendirme sürecini tamamladığını açıkladı.

Kredi​ derecelendirme kuruluşu Moody’s, 16 Ocak tarihinde yaptığı periyodik değerlendirme kapsamında Türkiye​ ekonomisine dair açıklamalarda bulundu. Moody’s, Türkiye’nin kredi notlarının ülkenin büyük, çeşitlendirilmiş ve dirençli ekonomisi, ılımlı kamu borç yükü ve artan para ile makroekonomik politika etkinliği sayesinde desteklendiğini belirtti.

Açıklamada, para politikasındaki sıkılaştırmanın yurt içi kredi büyümesini sınırladığı, Türk lirasına olan güveni artırdığı ve ekonominin yeniden dengelenmesine katkı sağladığı ifade edildi. Ayrıca, bu durumun enflasyonist baskıları hafiflettiği, cari açığı daralttığı ve yabancı sermaye girişlerini teşvik ettiğinin altı çizildi.

MOODY'S​ ENFLASYONDA YIL SONU BEKLENTİSİ AÇIKLADI

Enflasyondaki düşüşün 2025 yılında da devam etmesi ve yıl sonunda yaklaşık %30 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Moody’s, swaplar hariç tutulduğunda Merkez Bankası döviz rezervlerinin artık pozitif seviyelerde olduğunu ve bunun dış kırılganlık risklerini azalttığını vurguladı.

Bununla birlikte, mali duruşun bu yıl daha kısıtlayıcı hale geleceği ve bu durumun ekonominin yeniden dengelenmesi ile dezenflasyon sürecini destekleyeceği öngörülüyor. Moody’s, makroekonomik istikrarı yeniden tesis eden, enflasyonu kalıcı olarak düşüren ve ekonomiyi dolarsızlaştırmayı sağlayan politikaların devam etmesi halinde Türkiye’nin kredi notunun yükselebileceğini belirtti.

TÜRKİYE’NİN KREDİ NOTU TEMMUZ AYINDA ARTIRILMIŞTI

Moody’s, 19 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye’nin kredi notunu iki kademe birden artırarak "B3"ten "B1"e yükseltmiş ve not görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Kuruluşun 2025 yılına ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye için ilk kredi notu değerlendirme tarihi 24 Ocak olarak belirtilmişti. Ancak uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının takvimde tarih vermesi, o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Moody’s’in Türkiye’ye dair bir sonraki planlı değerlendirmesi 25 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek.