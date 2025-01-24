Kredi almayı düşünenler dikkat! İhtiyaç kredisi oranları değişti: İşte 12 ay vadeli 250 bin TL'nin geri ödemesi

24 Ocak 2025 17:06 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 17:23

Merkez Bankası’nın son iki toplantıda gerçekleştirdiği toplam 5 puanlık faiz indirimi, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarını da etkiledi. 24 Ocak 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL’lik ihtiyaç kredisi için bankaların uyguladığı faiz oranları ve toplam geri ödeme tutarlarını değişti. İşte banka banka faiz oranları...

Kredi faizleri düşecek mi? Mevduat faiz oranları ne kadar olacak? İşte faiz kararı sonrası tahminler

Kredi faizleri düşecek mi? Mevduat faiz oranları ne kadar olacak? İşte faiz kararı sonrası tahminler

Türkiye​ Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), politika faizinde 250 baz puanlık bir indirim kararı alarak ekonomik piyasaları hareketlendirdi. Bu kararın ardından, özellikle ihtiyaç kredisi faiz oranlarında ve geri ödeme tutarlarında yaşanacak değişiklikler vatandaşların odağı haline geldi.

Faiz indirim kararı, bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranlarına da yansımaya başladı. 24 Ocak 2025 itibarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL tutarındaki ihtiyaç kredisi için bankaların sunduğu faiz oranları​ ve aylık geri ödeme tutarları güncellendi.

Bankalar arasında farklılık gösteren faiz oranları, TCMB’nin kararına hızla adapte olmaya çalışırken kredi maliyetlerinde bir miktar düşüşe neden oldu. Ancak faiz oranları hala kişisel kredi notu ve bankaların politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

İşte bazı bankaların faiz oranları ve ödeme planları:

İŞ BANKASI

Faiz Oranı %4,25

Aylık Taksit 29.047,65 TL

Toplam Ödeme 350.009,30 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı %4,14

Aylık Taksit 28.817,29 TL

Toplam Ödeme 347.244,98 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı %3,99

Aylık Taksit 28.504,61 TL

Toplam Ödeme 343.492,82 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı %3,81

Aylık Taksit 28.131,63 TL

Toplam Ödeme 339.017,06 TL

AKBANK

Faiz Oranı %4,33

Aylık Taksit 29.215,74 TL

Toplam Ödeme 352.026,38 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı %3,79

Aylık Taksit 28.090,34 TL

Toplam Ödeme 338.521,58 TL

ING

Faiz Oranı %3,79

Aylık Taksit 28.090,34 TL

Toplam Ödeme 338.334,08 TL

GETİR FİNANS

Faiz Oranı %3,55

Aylık Taksit 27.597,21 TL

Toplam Ödeme 331.166,52 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK

Faiz Oranı %3,49

Aylık Taksit 27.474,61 TL

Toplam Ödeme 331.132,82 TL

ENPARA

Faiz Oranı %4,39

Aylık Taksit 29.342,13 TL

Toplam Ödeme 352.105,56 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı %3,79

Aylık Taksit 28.090,34 TL

Toplam Ödeme 338.334,08 TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı %3,99

Aylık Taksit 28.504,61 TL

Toplam Ödeme 343.305,32 TL

TEB

Faiz Oranı %4,05

Aylık Taksit 28.629,48 TL

Toplam Ödeme 344.991,26 TL