Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faiz oranlarında hareketlilik sürüyor: İşte 2 milyon TL'nin getirisi

16 Ocak 2025 12:17 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 12:18

Merkez Bankası’nın 2024 yılı son toplantısında aldığı 250 baz puanlık faiz indirimi kararının ardından mevduat faizlerindeki hareketlilik sürüyor. Bu karar, bankalarda birikimlerini değerlendiren vatandaşların kazançlarını doğrudan etkiledi. Peki, 2 milyon TL’nin 32 günlük mevduat getirisi ne kadar oldu? İşte detaylar...

Merkez Bankası’nın politika faiz oranlarında yaptığı son indirimlerin ardından, TL mevduat faiz oranlarında da dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor. Yatırımlarını değerlendirmek isteyen vatandaşlar​, en yüksek getiriyi sağlayacak bankaları seçebilmek için faiz oranlarını yakından takip ediyor.

16 Ocak 2025 itibarıyla pek çok banka, yüzde 50 ve üzeri faiz oranlarıyla öne çıkıyor. Bu durum, yüksek faiz oranlarının yatırımcılar için cazip bir fırsat sunmasına neden oluyor. Bankalar ise artan rekabet​ ortamında müşterilerini çekebilmek için daha avantajlı oranlar ve farklı kampanyalar sunuyor.

İşte 2 milyon TL'nin bir aylık net faiz getirileriyle birlikte banka banka liste:

AKBANK

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 2.072.591,78 TL

Net Kazanç: 72.591,78 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 2.072.591,78 TL

Net Kazanç: 72.591,78 TL

YAPIKREDİ

Faiz Oranı: %45,5

Vade Sonu Tutar: 2.071.802,74 TL

Net Kazanç: 71.802,74 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %39,75

Vade Sonu Tutar: 2.062.728,77 TL

Net Kazanç: 62.728,77 TL

TEB

Faiz Oranı: %51

Vade Sonu Tutar: 2.080.482,19 TL

Net Kazanç: 80.482,19 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %47

Vade Sonu Tutar: 2.074.169,86 TL

Net Kazanç: 74.169,86 TL

ENPARA

Faiz Oranı: %46

Vade Sonu Tutar: 2.072.591,78 TL

Net Kazanç: 72.591,78 TL

ODEA

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 2.078.904,11 TL

Net Kazan: 78.904,11 TL

FİBABANKA

Faiz Oranı: %49,5

Vade Sonu Tutar: 2.078.115,07 TL

Net Kazanç: 78.115,07 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %41

Vade Sonu Tutar: 2.064.701,37 TL

Net Kazanç: 64.701,37 TL

ING

Faiz Oranı: %50

Vade Sonu Tutar: 2.078.904,11 TL

Net Kazanç: 78.904,11 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %42

Vade Sonu Tutar: 2.066.279,45 TL

Net Kazanç: 66.279,45 TL

HSBC

Faiz Oranı: %49

Vade Sonu Tutar: 2.077.326,03 TL

Net Kazanç: 77.326,03 TL