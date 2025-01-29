Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat stopaj oranlarına zam beklentisi: 2 bin liradan fazla kayıp yaşayabilirsiniz

29 Ocak 2025 09:35 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 09:46

Mevduat stopaj oranlarının yüzde 15’e çıkarılacağı iddiaları, bankada parası olanları tedirgin etti. 31 Ocak’ta sona erecek mevcut uygulamanın ardından vergi artışı gerçekleşirse, faiz gelirlerinde önemli kayıplar yaşanacak. 1 milyon liranın 1 ay vadeli getirisi 2 bin TL’den fazla azalırken, 6 ay ve üzeri vadelerde kayıp 11 bin TL’yi bulabilecek. Bu olası düzenlemenin yatırımcıları yeniden döviz ve altına yönlendirebileceği öngörülüyor.

Bankada TL mevduatı bulunan yatırımcılar, stopaj oranlarının artırılacağına dair iddialar nedeniyle tedirgin. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında yapılan düzenleme ile vadeli mevduat hesaplarında stopaj oranları artırılmıştı. 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 7,5’ten yüzde 10’a, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 5’ten yüzde 7,5’e, 1 yıldan uzun vadelerde ise yüzde 2,5’ten yüzde 5’e yükseltilmişti. Ancak 31 Ocak itibarıyla bu düzenlemenin süresi doluyor. Bankacılık sektörü kaynaklarına göre, yeni dönemde stopaj oranlarının yüzde 15’e yükseltilmesi gündemde yerini alıyor.

MEVDUAT SAHİPLERİNİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Olası düzenleme, vadeli mevduatların yaklaşık yüzde 91’ini kapsayacak. Yatırımcılar açısından en büyük endişe, faiz gelirlerindeki düşüş. Örneğin, 1 milyon TL’lik mevduatın aylık getirisi stopaj oranının yüzde 15’e çıkması durumunda 39 bin TL’den 36.832 TL’ye gerileyecek. Üç aylık vadede faiz geliri 122 bin TL’den 115 bin TL’ye, 6 ay vadede ise 193 bin TL’den 182 bin TL’ye düşecek.

DÖVİZ VE ALTINA YÖNELİM ARTABİLİR

Hükümetin hedefi, uzun vadeli mevduatları teşvik etmek olsa da stopaj oranlarındaki artış, TL mevduatın cazibesini azaltabilir. Özellikle faiz indirim süreciyle birlikte düşünüldüğünde, yatırımcıların döviz, altın ve borsa gibi alternatiflere yönelme ihtimali artıyor. Önümüzdeki günlerde düzenlemeye dair resmi açıklamaların gelmesi beklenirken, piyasalarda da bu gelişmeye bağlı dalgalanmalar yaşanabilir.