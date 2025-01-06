Bankadaki paranızı kurtarın! Kesinti yapılan bu bedeli geri almak mümkün

06 Ocak 2025 01:44 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 01:55

Kredi çekerken bankalar tarafından talep edilen hayat sigortası primlerinin geri alınabileceği birçok kişi tarafından bilinmiyor. Oysa ihtiyaç, taşıt veya konut kredisi sırasında yaptırılan bu sigortanın iptaliyle kullanılmayan primlerin iadesi mümkün. e-Devlet üzerinden yapabileceğiniz işlemler belli oldu.

Kredi​ çekerken yaptırılan hayat sigortası için ödediğiniz primleri geri alabilmeniz mümkün. İhtiyaç, taşıt veya konut kredisi kullanımı sırasında bankalar tarafından talep edilen hayat sigortası primleri, belli koşullarda iade edilebiliyor. Üstelik üzerinden aylar ya da yıllar geçmiş olsa bile e-Devlet​ üzerinden başvurarak bu ücretleri isteyebilirsiniz.

Hayat sigortası, bankaların kredi kullandırırken kendilerini güvence altına almak için talep ettiği bir teminat türü. Ancak bu sigorta, tüketicilere zorunlu tutulamayacağı gibi, poliçenin iptal edilmesi veya kredi borcunun erken kapatılması durumunda kullanılmayan döneme ait primlerin iadesi talep edilebiliyor. Avukat Muhammed Emin Ayas, bu durumun yasal bir hak olduğunu belirterek, sigorta primlerinin geri alınabileceği süreçleri detaylandırdı.

HAYAT SİGORTASI ZORUNLU MU?

Bankalar, kredi çeken müşterilerin hayat sigortası yaptırmasını talep edebilir. Ancak bu zorunlu bir uygulama değil. Kredi sözleşmesinde sigorta talebi açıkça belirtilmişse sigortasız işlem yapılamayabiliyor. Buna rağmen, sigortanın iptal edilmesi durumunda kullanılmayan primlerin iadesi bir hak olarak tüketicilere sunuluyor.

İADE SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Hayat sigortası primlerini geri almak için izlenmesi gereken adımlar oldukça basit:

- e-Devlet Üzerinden Başvuru: Sigorta poliçenizi e-Devlet üzerinden iptal edebilirsiniz.

- Bankayla İletişime Geçin: Sigorta poliçesinin iptalini bankanıza bildirerek iade sürecini başlatın.

- Gerekirse Resmi Başvuru Yapın: Banka​ yanıt vermezse BDDK veya SEDDK’ya başvurarak hakkınızı talep edebilirsiniz.

BU DETAYLARA DİKKAT

-Poliçenin iptali yalnızca kullanılmayan primler için geçerlidir.

-İlk prim ödenmeden vefat durumunda sigorta geçersiz sayılır.

-Tüm süreçte banka ve sigorta şirketiyle düzenli iletişim kurmanız önemlidir.