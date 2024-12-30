Hesap ücreti uygulamasına tepki yağıyor: 3 büyük bankadan tartışmalı karar

30 Aralık 2024 23:31 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 23:52

Üç büyük banka, hisse senedi hesaplarından bakım ücreti alacağını açıkladı ve yatırımcılar bu kararın arkasındaki gerekçeyi sorgulamaya başladı. Hesaptan yapılan kesintiler müşterileri hesaplarını kapattırarak farklı alternatiflere yöneltiyor. İşte detaylar...

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2025 yılına girmeden, üç büyük banka hisse senedi​ yatırımcılarını etkileyecek tartışmalı bir karar aldı. Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından hesap bakım ücreti alınacağını duyurdu. Bankalar​, bu kesintilerin yılda iki kez uygulanacağını ve yatırımcılardan yıllık 390 ile 790 TL arasında değişen ücretler talep edileceğini açıkladı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Garanti Yatırım, yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım 790 TL, Halk Yatırım ise 390 TL hesap bakım ücreti uygulayacağını bildirdi. Bu karar, yatırımcılar arasında büyük tepkiye neden oldu. Birçok yatırımcı​, hesaplarını kapatma yoluna giderken, uygulamanın diğer bankalar tarafından da benimsenip benimsenmeyeceği merak konusu.

"YATIRIMCI GÜVENİ SARSILIYOR"

Karar sonrası yatırımcılar sosyal medya üzerinden tepkilerini dile getirirken, hesaplarını kapatarak farklı yatırım alternatiflerine yönelmeye başladı. Bankaların bu hamlesi, yatırım piyasasında büyük bir tartışma başlatmış durumda.