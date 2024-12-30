Özel İletişim Vergisi zam oranı belli oldu! Yurt dışından telefon getirme bedeli de açıklandı

30 Aralık 2024 19:10 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 19:23

Telefon ve internet kullanıcıları dikkat! Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeni düzenlemesiyle Özel İletişim Vergisi yeniden artırıldı. Telefon, internet ve televizyon faturalarında hissedilecek bu değişiklik, kullanıcıların bütçesini zorlayacak. Ayrıca 2025 yılı yurt dışından telefon getireceklerin ödeyecekleri IMEI ücreti de belirlendi. İşte 2025 yılı ÖİV zam oranı...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı​ Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan tebliğe göre, Özel İletişim Vergisi (ÖİV) 2025 yılı için yüzde 43,93 oranında artırıldı. Yeni düzenleme, Resmi Gazete​'nin Mükerrer 2 sayısında duyuruldu. Ayrıca telsiz kullanım ücreti (Aylık) 14,94 TL’den 21,50 TL’ye çıkarıldı.

YENİ TUTAR: 570 TL

Resmi Gazete'de yayımlanan karar uyarınca, 2024 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak belirlenmişti. Bu oran doğrultusunda, Özel İletişim Vergisi tutarı 570 TL olarak belirlendi. Yeni vergi oranı, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Tebliğ'de şu ifadelere yer verildi: "27 Kasım 2024 tarihli ve 32735 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:574) ile yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda Özel İletişim Vergisi maktu tutarı, 1 Ocak 2025 itibarıyla 570,00 TL olarak uygulanacaktır."

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFONLARIN HARCI BELLİ OLDU

Yurt dışından getirilen cep telefonları için IMEI kayıt harcı yeni yılda rekor bir artış gösterdi. 2024 yılında 31.692 TL olan harç bedeli, 2025 yılı itibarıyla yüzde 43,93 oranında artırılarak 45.614 TL’ye yükseltildi. Bu düzenleme, özellikle yurt dışından telefon getiren kullanıcılar için büyük bir maliyet artışı anlamına geliyor.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ NEDİR?

Telgraf ve Telefon Kanunu'na göre alınan Özel İletişim Vergisi, telekomünikasyon altyapısı kurarak hizmet veren işletmelerden alınır. Bu vergi; mobil iletişim hizmetleri, internet, mesajlaşma, konuşma, televizyon ve radyo yayınlarının uydu ile iletilmesi gibi alanlarda uygulanır. Neden Alınıyor? ÖİV, haberleşme hizmetleri üzerinden alınan bir dolaylı vergidir. Mesajlaşma, konuşma, internet kullanımı gibi telekomünikasyon hizmetlerinden elde edilen gelirler üzerinden tahsil edilir.