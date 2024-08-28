Tgrt Haber
Haberler>Ekonomi>Bankalar kredi taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlara acımadı: Evlerini, arsalarını satışa çıkardılar! Yüzlerce ilan var

Bankalar kredi taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlara acımadı: Evlerini, arsalarını satışa çıkardılar! Yüzlerce ilan var

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: tgrthaber.com
28 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:22

Sosyal medyada yayınlanan bir video gündem oldu. Videoda bankaların, kredi taksitlerini ödeyemeyen vatandaşların evlerini arsalarını satışa çıkardığı görüldü. Yüzlerce ilan dikkat çekti.

Kredi taksitlerini ödeyemeyen vatandaşların evleri ve arsalar satışa çıkmaya başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yayınlanan yüzlerce ilan dikkat çekti. Bankalar, mevcut piyasa koşullarına göre evin en çabuk satılacağı değer üzerinden satışa başladı. Yatırımcılar ise gözlerini üzerinde ipotek bulunan evlerin alım satımına çevirdi. 

BANKA İPOTEKLİ EVLER SATIŞA ÇIKTI

Kredi çekerek ev almak isteyen vatandaşların sayısının gün geçtikçe azaldığı şu günlerde yüksek konut kredileri vatandaşları zorluyor.

Bankalar kredi taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlara acımadı: Evlerini, arsalarını satışa çıkardılar! Yüzlerce ilan var - 1. Resim

Sert düşüş kaydeden konut satışları, konutta bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor. 

İpotekli alımların da tarihi dip seviyeye gerileyerek yüzde 9’a indiği şu dönemde bankalar ellerindeki hacizli konutu satışa sunmaya devam ediyor.

Nakit ve senetli satışların güçlü bir şekilde devam ettiği ilk yarıyılda, konutun toplam satışlar içindeki payının yüzde 45'e yükseldi.

Bankalar kredi taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlara acımadı: Evlerini, arsalarını satışa çıkardılar! Yüzlerce ilan var - 2. Resim

Bu dönemde bankalar tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller ise arttı. 

Konut sahibi olmak isteyenler için konut fiyatları sürekli artarken, bankadan satılık gayrimenkullerin uygun fiyatları dikkat çekti.

Bankalar konut alanında uygun fiyatlarla satış yapan ilanlarını yayımlamaya devam ediyor.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...