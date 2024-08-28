Bankalar kredi taksitlerini ödeyemeyen vatandaşlara acımadı: Evlerini, arsalarını satışa çıkardılar! Yüzlerce ilan var

28 Ağustos 2024 15:51 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 16:22

TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

TOKİ'den eylül fırsatı! En ucuzu 20 bin TL olacak! 53 ilde arsa satışı başlıyor

Düşük faizli konut kredisi kampanyası başlıyor! İlk defa ev alacaklar için kamu bankaları kolları sıvadı

Düşük faizli konut kredisi kampanyası başlıyor! İlk defa ev alacaklar için kamu bankaları kolları sıvadı

Kredi taksitlerini ödeyemeyen vatandaşların evleri ve arsalar satışa çıkmaya başladı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde yayınlanan yüzlerce ilan dikkat çekti. Bankalar, mevcut piyasa koşullarına göre evin en çabuk satılacağı değer üzerinden satışa başladı. Yatırımcılar ise gözlerini üzerinde ipotek bulunan evlerin alım satımına çevirdi.

BANKA İPOTEKLİ EVLER SATIŞA ÇIKTI

Kredi çekerek ev almak isteyen vatandaşların sayısının gün geçtikçe azaldığı şu günlerde yüksek konut kredileri vatandaşları zorluyor.

Sert düşüş kaydeden konut satışları, konutta bir alım fırsatı olarak değerlendiriyor.

İpotekli alımların da tarihi dip seviyeye gerileyerek yüzde 9’a indiği şu dönemde bankalar ellerindeki hacizli konutu satışa sunmaya devam ediyor.

Nakit ve senetli satışların güçlü bir şekilde devam ettiği ilk yarıyılda, konutun toplam satışlar içindeki payının yüzde 45'e yükseldi.

Bu dönemde bankalar tarafından satışa çıkarılan gayrimenkuller ise arttı.

Konut sahibi olmak isteyenler için konut fiyatları sürekli artarken, bankadan satılık gayrimenkullerin uygun fiyatları dikkat çekti.

Bankalar konut alanında uygun fiyatlarla satış yapan ilanlarını yayımlamaya devam ediyor.