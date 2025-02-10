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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Bankalar rotayı küçük mevduata çevirdi: Düşük bakiyeler daha değerli oldu! Küçük yatırımcıyı kapma yarışı başladı

Mevduat faizlerinde dengeler şaştı. Faizlerin düşeceğine dair beklentilerin artmasıyla bankalar düşük tutarlı mevduat hesaplarına daha yüksek faiz oranları sunmaya başladı. Yüksek tutarlı mevduatlara ise daha düşük oranlar öneriliyor. Bankalar küçük yatırımcıları kapma yarışına girdi.

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Bankalar rotayı küçük mevduata çevirdi: Düşük bakiyeler daha değerli oldu! Küçük yatırımcıyı kapma yarışı başladı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 16:59
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 17:04

Bankalar düşük tutarlı mevduatlara daha yüksek faiz oranları vermeye başladı. Yüksek bakiyeli mevduatlara uygulanan faiz oranlarının örnekleri şaşırttı.  Mevduatta ezber bozan hamle ile küçük yatırımcı daha çok kazanacak. Bankalar, küçük tutarlı hesaplar için cazip faiz teklifleri sunarken, yüksek tutarlı mevduatlar için daha düşük oranlar öneriyor.

MEVDUAT FAİZİNDE TERS KÖŞE

TCMB’nin peş peşe faiz indiriminin ardından geçtiğimiz haftalarda ortalama yüzde 50 barajının altına çekilen mevduat faizlerinde düşüş devam ediyor. Faizlerde şaşırtan dönüş başladı. Küçük mevduata büyük ilgi arttı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan bilgilere göre, bankalar, küçük tutarlı hesaplar için cazip faiz teklifleri sunarken, yüksek tutarlı mevduatlar için daha düşük oranlar önermeye başladı.

BANKALARDAN SÜRPRİZ FAİZ HAMLESİ

Paranın yeni adresi düşük bakiye, yüksek getiri oldu. Mevduat faizlerinde dengeler değişmeye başladı. Faizlerin düşeceğine yönelik beklentiler düşük bakiyeli hesapları daha değerli hale getirdi. 2024 yılı boyunca yüksek montanlı yatırımcılara daha yüksek faiz veriliyordu. Düşük ve yüksek mevduatlara uygulanan fark bir ara 10 puana kadar çıkmıştı.

Uzun vadeli yüksek bakiyelere faiz oranları ise yüzde 40'ın altında seyrediyordu.

FAİZLER OTOPİLOTTA MI VERİ ODAKLI MI İLERLEYECEK?

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, faiz politikasında bir otopilot uygulamadıklarını ve tamamen veri odaklı bir yaklaşım izleyeceklerini belirterek, faiz oranlarındaki gelecekteki değişimlere yönelik ipuçları vermişti. Bankaların sunduğu faiz oranlarındaki farklılıklar, piyasada yeni fırsatlar doğurdu. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından bankalar, düşük tutarlı mevduatlara daha yüksek faiz oranları sunmaya başladılar. Büyük yatırımcılar ise şaşkın.

DÜŞÜK BAKİYELİ MEVDUAT AVANTAJI RAKAMLARA YANSIDI

Düşük mevduatta yüksek getiri, yüksek mevduata düşük oranlar görülürken bir bankada 100 bin TL için yüzde 50 olarak devam eden mevduat oranları, 1 milyon TL mevduatta ise en yüksek 49,50 getiri sağlıyor. 10 Şubat haftasında 100 bin TL mevduat için 1 bankada yüzde 50 olarak devam eden mevduat oranı, 1 milyon TL mevduatta en yüksek yüzde 49,50 olarak gerçekleşiyor.

100 BİN VE 250 BİN TL’NİN GETİRİSİ ŞAŞIRTTI

Güncel olarak bankaların 100 bin TL ve 250 bin TL mevduat için en yüksek faiz oranı şu şekilde;

ON Dijital yüzde 50,00
Fibabanka yüzde 49,50
ODEA Bank yüzde 48,50
CEPTETEB yüzde 48,00
ING Bank yüzde 48,00

32 gün vadede en yüksek orandan (yüzde 50,00) hesaplama yapıldığında,

100 bin TL mevduatın 32 günlük net getirisi 3 bin 726 TL
250 bin TL mevduatın 32 günlük net getirisi 9 bin 315 TL

500 bin ve 1 milyon TL’nin getirisi ise şöyle;

Fibabanka yüzde 49,50
ODEA Bank yüzde 48,50
CEPTETEB yüzde 48,00
ING Bank yüzde 48,00
Getir Finans yüzde 47,50

32 gün vadede en yüksek orandan (yüzde 50,00) hesaplama yapıldığında,

500 bin TL mevduatın 32 günlük net getirisi 18 bin 444 TL
1 milyon TL mevduatın 32 günlük net getirisi 36 bin 888 TL oldu.

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