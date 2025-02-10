Emekliler dikkat! SGK 3 gün süre verdi: Başvurmazsanız maaşlar dahil büyük cezalar yolda

Emeklilikte yeni dönem başladı. SGK'dan yapay zeka destekli büyük operasyon için start verildi. SGK, yapay zeka destekli bir sistem ile sahte sigortalılık düzenlendiği tespit edilen emeklilere 3 gün süre verdi. Bu süre içinde SGK'ya başvurmayanlar idari ve adli yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

USULSÜZ EMEKLİ MAAŞI ALANLARA YASAL İŞLEM KAPIDA

Sahte emeklilik kabusu sürüyor. SGK'dan 3 günlük kritik uyarı yapıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu yapay zeka ile tespit edip maaşları kesiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni bir denetim mekanizmasını hayata geçirdi. Geriye dönük taramalarda çok sayıda emeklinin sahte sigortalılık yoluyla usulsüz işlem yaptığı tespit edildi. Bu durumun düzeltilmesi için 3 günlük zorunluluk süresi getirildi.

SGK GERİYE DÖNÜK İNCELEME BAŞLATTI

SGK, eski emekli müdürleri tarafından “sahte çalışma” gösterilerek emekli edilen milyonlarca kişinin maaşını durdurmaya hazırlanıyor. Kurum, usulsüz yollarla emeklilik hakkı kazananları tespit etmek için harekete geçti. Tebligatlarda, ilgili kişilerin 3 iş günü içinde SGK müdürlüğüne başvurarak ifade vermeleri gerektiği belirtildi. Bu süre içinde başvurmayanlara idari ve adli yaptırımlar uygulanacağı uyarısı yapıldı.

EMEKLİLERE KIRMIZI ALARM

SGK müfettişleri, incelemelerde şüpheli görülen kişilere eski iş yerleri ve çalışma arkadaşları hakkında sorular yönelterek doğrulama yapıyor. Verilen bilgilerin çelişkili olması veya sahte bir çalışma geçmişinin tespit edilmesi durumunda emeklilik iptal edilecek. Usulsüzlük tespit edilen kişiler, yalnızca maaş kaybına uğramakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek meblağlı geri ödeme yükümlülüğü ve yasal yaptırımlarla da karşı karşıya kalacak.

Emeklilik iptali halinde ise hem Türkiye’deki hem de yurt dışındaki Türklerin önce aylıkları durdurulacak. Ardından kendilerine ödenen paralar geri talep edilecek. Ödeme imkanı yoksa davalar açılacak. Emekliliği iptal edilenler de ayrıca davalar açacak ve önümüzdeki yıllarda mahkemelerde büyük yığılmalar yaşanacak. İşlemlerin 10 yıl geriye dönük olarak incelenmesi bekleniyor. Daha geriye gidilmesi, zaman aşımı engeline takılıyor.