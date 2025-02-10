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Emekliye promosyon yağmuru! Bankalar keseyi açtı: 27 bin TL'ye ulaştı
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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Emekliye promosyon yağmuru! Bankalar keseyi açtı: 27 bin TL'ye ulaştı

Emekli promosyonları tavan yaptı. Bankalar emekli maaşı promosyonlarını arttırdı. Böylece bankalar arasında büyük yarış başladı. Bu sayede emekliler 27 bin TL'ye kadar ek ödeme alabilir. İşte emekli promosyon nakit ödemelerinde son durum

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Emekliye promosyon yağmuru! Bankalar keseyi açtı: 27 bin TL'ye ulaştı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 09:37
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 09:39

Emekliler dikkat. Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Emeklileri kapmak için yarışan bankalar şu ana kadar ki en yüksek ödemeyi yapıyor. 2025 emekli promosyonları rekor düzeye çıktı. Bu yıl kamu bankaları 12.000 TL'ye kadar özel bankalar ise 27.000 TL'ye kadar ödeme yapıyor. İşte en cazip teklifler.

EMEKLİ PROMOSYON REKORU KIRILDI

Emekli maaşınızı taşımak hiç bu kadar kazançlı olmamıştı. Bankalar emeklileri kapmak için yarışıyor. Promosyonlar tavan yaptı. Bankalardan 27 bin tl’ye kadar promosyon ödemesi duyuruldu.

BU RAKAMLARI GÖREN EMEKLİ BANKALARA AKIN EDECEK

Promosyonlar emeklilerin yüzünü güldürecek. Çünkü 27 bin TL’ye kadar ödeme yapılıyor.  Üç yıl taahhüt edene de büyük kazançlar var. Kamu ve özel bankaların sunduğu promosyonlar, ek ödemelerle birlikte 27 bin TL’ye kadar yükseldi ve bankalar, müşteri çekmek için birbirleriyle yarıştı.

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Kamu bankaları Halkbank ve Ziraat Bankası 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası, da 12 bin lira ödüyor. Özel bankalar ise daha yüksek promosyon rakamlarıyla emekliyi karşılıyor.  ING, ek fırsatlarla birlikte 25.000 TL’ye varan nakit promosyon sunarken, DenizBank toplamda 20.000 TL’ye kadar ödeme yapıyor. Akbank, 17.500 TL’ye varan promosyon ve ek ödüllerle öne çıkıyor. QNB Finansbank, 15.000 TL’ye varan promosyon sunarken, TEB toplamda 21.000 TL’ye ulaşan promosyon teklifleriyle dikkat çekti. Yapı Kredi 20.000 TL'ye kadar promosyon veriyor. VakıfBank ise en yüksek emekli promosyonu veren banka oldu. Üst sınırda 27.000 TL'ye varan promosyon ödüyor.

BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TEKLİFLERİ

İşte en cazip banka teklifleri;

Vakıfbank - 27.000

ING - 25.000

TEB - 21.000

Denizbank - 20.000

Yapı Kredi - 20.000

Akbank - 17.500

QNB - 16.200

Garanti Bankası - 15.000

Albaraka - 15.600

Şekerbank - 12.000

İş Bankası - 12.000

Halkbank - 12.000

Ziraat Bankası - 12.000

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