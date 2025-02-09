Ziraat Bankası ortak konut kredisi ile sadece 6.979 TL taksitle ev sahibi olma imkanı! Kredi yükü geçmişte kalacak

Ziraat Bankası'nın kampanyasıyla hayalleriniz gerçek oluyor. Kiradan kurtulmanın tam zamanı. Ortak konut kredisiyle hemen ev sahibi olacaksınız. Artık tek başına değil, ortaklaşa ev sahibi olabilirsiniz. Evinizi sevdiklerinizle birlikte alın. Ziraat Bankası 6.979 TL taksitle 1.1 milyon TL konut kredisi vermeye başladı.

ZİRAAT'TAN ORTAK KONUT KREDİSİYLE DESTEK

1.1 milyon TL'lik konut kredisi çekmeyi düşünüyorsanız, Ziraat Bankası'nın ortak konut kredisi tam size göre. 6.979 TL taksitle ev sahibi olmak artık mümkün. Ortak konut kredisiyle daha büyük ve konforlu bir yaşam Artık elinizin altında. Ziraat Bankası, Ortak Konut Kredisi Kampanyası ile tek başına kredi çekmekte zorlanan bireyler için önemli bir çözüm oldu.

Ziraat Bankası, konut kredisi çekmek isteyen fakat ödeme güçlüğü çeken kişilere yönelik yeni bir fırsat sunuyor. Kampanya kapsamında, birden fazla kişi bir araya gelerek, ortak kredi çekebilecek.

EV SAHİBİ OLMAK ARTIK HAYAL DEĞİL

Artan konut fiyatları ve yüksek faiz oranları nedeniyle ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Bu durum, ev sahibi olmayı hedefleyenleri alternatif yollar aramaya ve yeni kampanyalara yöneltti. Yüksek kredi tutarlarına ulaşmak artık çok daha kolay. Bu kampanya sayesinde en az 2, en fazla 5 kişi bir araya gelerek ortak konut kredisi kullanabiliyor ve böylece aylık taksit yükü paylaşılmış oluyor. Ortak konut kredisi, birden fazla kişinin birlikte kullanabileceği bir kredi türüdür. Ortak konut kredisi, en az iki, en fazla beş kişinin bir araya gelerek konut kredisi çekmesini sağlayan bir kredi türü olarak biliniyor.

SADECE 6.979 TL TAKSİTLE KREDİ ÖDEME İMKANI

Bu kredi kampanyasından en az 2, en fazla 5 kişi yararlanabilir. Gelir beyanına dayalı olarak daha yüksek kredi çekme imkanı sunar. Kredi, alınacak konutun ekspertiz raporuyla belirlenen değerine göre verilir. Gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir ve gerekirse ek teminat talep edilebilir.

ORTAK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Ziraat Bankası 6.979 TL taksitle 1.1 milyon TL konut kredisi veriyor. Faiz oranlarında normal krediyle arasında bir fark olmuyor.

Ziraat Bankası, konut kredisi faiz oranını %3,09 olarak belirledi. 1.5 milyon TL tutarındaki bir kredinin aylık taksit tutarı, tek başına bir kişi için 34 bin 895 TL olarak hesaplanıyor. Ancak, beş kişi ortak olarak kredi kullanırsa, bu rakam 6.979 TL’ye düşüyor.

Yani, birden fazla kişinin gelir beyanıyla kredi ödemeleri çok daha kolay ödeniyor. Ortak konut kredisi ile alınan ev hisseli oluyor. Tapuya tüm alıcılar kaydediliyor. Ev ortaklarının hepsinin kredi çekmesi zorunlu değil. İsteyenler nakit ödeme de yapabiliyor. Ancak tüm ortakların finansal durumlarının kredi kullanmaya müsait olması da şart. Taraflardan biri krediyi ödeyemezse, borç diğer ortaklara kalıyor.

ORTAK KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Ortak konut kredisi şu anda sadece Ziraat Bankası’nda bulunuyor. Başvuru için internet sitesinden gerekli bilgileri doldurarak veya en yakın şubeye giderek başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru esnasında genellikle nüfus cüzdanı, gelir belgesi, tapu fotokopisi gibi belgeler isteniyor.