Hurda teşviki Meclis'te! İşte ÖTV indirimiyle alınabilecek 12 model: Eski aracınızı verin sıfırını vergisiz alın

3 milyon araç sahibini ilgilendiren ÖTV indiriminde son gelişme. Otomobil tutkunları, hazır olun. Hurda teşvikiyle hayallerinizdeki araca kavuşma zamanı geldi. Çevre dostu araçlara geçiş hızlanıyor. Hurda teşviki yasalaşırsa otomobil piyasasının canlanması bekleniyor. İşte araç sahiplerini bekleyen büyük değişim.

HURDA TEŞVİKİ İLE SIFIR ARABA HAYALLERİ GERÇEK OLUYOR

25 yaş üstü araç sahiplerine müjde. ÖTV indirimiyle yepyeni bir başlangıç yapma fırsatı geliyor. Hurda teşvikiyle kazançlı çıkmanın yolu belli oldu. 25 yaş üstü araçlar için planlanan hurda teşviki teklifi Meclis gündemine sunuldu. Teklif kabul edilirse yaklaşık 3 milyon araç hurdaya ayrılacak. Bu araçların sahipleri bir defaya mahsus ÖTV indiriminden yararlanabilecek. Sunulan teklif eğer kabul edilirse 3 milyon civarı araç sahibini etkileyecek.

ESKİ ARABANI GETİR YENİ ARABANI GÖTÜR

Hurda teşvikiyle araç sahiplerinin cebi rahatlayacak. 25 yaş ve üzeri araçların hurdaya ayrılması karşılığında yeni bir araç alımında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ile araç alımının önü açılacak. Hurda teşviki Türkiye'de ilk kez 2003'te uygulanmıştı. 4 Ekim 2010'da ise ikinci hurda teşviki uygulaması hayata geçirildi. Ardından ise son hurda teşviki 2017, 2018 ve 2019'da yürürlükte kaldı.

ÖTV İNDİRİMİYLE UCUZ ARAÇ SAHİBİ OLMA FIRSATI

ÖTV'siz sıfır araç fırsatı, son olarak 2019 yılında yürürlüğe giren hurda teşvikinin ardından 5 yıl sonra bir kez daha alevlendi. Hurda Teşvik Yasası ile ÖTV’siz otomobil sahibi olma fırsatı kapıda.

Hurda teşviki uygulaması yasa teklifine göre hurda teşviki ile herhangi bir araç alınamıyor. Sadece yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar indirimden yararlanabiliyor. Bu kıstaslara uyan sadece 12 model bulunuyor. İşte ötv muafiyetiyle alınabilecek modeller.

Togg T10X

Toyota CH-R

Hyundai Bayon

Hyundai i20

Hyundai i10

Ford Tourneo Custom

Ford E-Transit

Ford Transit

Fiat Fiorino

Fiat Egea Cross

Fiat Egea

VW Transporter