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Prim günü yetmeyenler dikkat! Emekliliğe giden alternatif yol: Yaştan emeklilik tablosu
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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Prim günü yetmeyenler dikkat! Emekliliğe giden alternatif yol: Yaştan emeklilik tablosu

Emeklilik yaşını öne çekmenin yolları belli oldu. Kısmi emeklilik hesaplamaları hız kazandı. Emekli olmak için 7200 gün şart değil. 3600, 4500, 5400 gün. Kısmi emeklilikte hangi yıl başladığınız çok önemli. Çalışmayı bırakıp emeklilik yaşını bekleyebilirsiniz. İşte erken emeklilik formülü

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KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 11:44

Erken emeklilik hayalleri gerçek oluyor. 4500 günle emeklilik mümkün. Yaştan emeklilikte yeni düzenlemeler yolda. Peki, emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli? İşte püf noktalar.

SİGORTA BAŞLANGIÇ TARİHİNE GÖRE EMEKLİLİK ŞARTLARI

Daha az primle emekli olmanın yolu yaştan emeklilik. Kısmi emekliliğin avantajları ve dezavantajlarını Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç açıkladı. İşte emekliliğe giden alternatif yol kısmi emeklilik hakkında merak edilenler. Açıklamaları şöyle;

"Normal emeklilik için prim günü yeterli olmayanlar, kısmi emeklilik hakkından yararlanabilir. Daha az prim günüyle ve daha geç yaşta emekli olabilirler. Burada emeklilik koşulları ilk defa sigortalı çalışmaya başlama tarihine göre değişkenlik gösterir.

15 YIL ÇALIŞ, 58 YAŞINDA EMEKLİ OL

Normal emeklilik için prim günü yeterli olmayanlar, daha az prim günüyle ama daha geç yaşta emekli olabilir. Buna mevzuatta kısmi emeklilik, halk ağzında ise yaştan emeklilik denir.

 İlk defa SSK (4/a) kapsamında sigortalı çalışmaya 8 Eylül 1999 ve öncesinde başlayanlar 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü tamamlamaları halinde kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir. İlk defa SSK’lı çalışmaya 8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayanlar 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim gününü tamamlamak koşuluyla kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olabilir.

KISMİ EMEKLİLİKLE EMEKLİ OLMANIN YOLLARI

30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar ise 5400 prim gününü doldurduklarında, sigortalılık süresi aranmaksızın normal emeklilik yaşından 3 yıl geç emekli olabilirler. Ancak hiçbir şekilde 65 yaşı aşamaz. Bu kişiler için kısmi emeklilik yaşı ilk etapta kadınlarda 61, erkeklerde 63’tür.

30 Nisan 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayanların kısmi emekliliğinde 4500 prim günü 5400’e kademeli olarak çıkar. İlk defa çalışmaya 30 Nisan 2008 tarihinden sonra başlayanlarda ilk yıldan başlayarak 4500 olan prim günü her yıl 100 gün artar. 2016 yılı ve sonrasında başlayanlar için 5400 gün olarak uygulanır.

KISMİ EMEKLİLİK YAŞ ŞARTI KAÇ OLDU?

Kadınlarda erken emeklilik şartları kapsamında normal emeklilik şartları dışında bulunan kadınlar bazı şartları sağlarsa 4500 gün ile emekliliğe hak kazanabilirler. 58 yaş şartını tamamlayan kadınlar 20 yıldır sigortalılıkları var ve 4500 prim gününü doldurduysa o zaman kısmi emekli olmaya hak kazanırlar.

EMEKLİLİK REFORMU GELECEK Mİ?

Emekli maaşında büyük çıkmaz devam ediyor. Emeklilerin gözü çok prim ödeyene SGK reformu ile yapılacak iyileştirmelerde. SGK’da düzenleme beklentisi sürerken gözler hükümetin atacağı adımlarda. Çok prim ödeyene SGK reformu ne zaman çıkacak, sorusu gündemde kalmaya devam ediyor.

Emekli olacakların maaşlarının aylık bağlama oranına göre 2025’te daha da düşeceği endişesi, yüzbinlerce çalışanın emeklilik başvurusu yapmasına neden olmuştu. Yeni bir düzenlemenin hayata geçmemesi emeklilik planlarının  öne çekilmesine neden olmuş neredeyse 2 milyon kişi başvurusunu tamamlamıştı. EYT’lilerle birlikte bu sayının giderek arttı. Hükümetin sorunu çözecek yeni emeklilik reformu üzerinde çalıştığı kulislere yansıdı.

EMEKLİLİKTE SON 7 YIL KURALINA DİKKAT

Sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi statüde hizmeti varsa, yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçmişse, o statü şartlarıyla emekli olunuyor.

Buna göre, sizin emeklilikte hangi statüye tabi olacağınızı tespit etmek için son 2520 günde hangi statülerde çalıştığınıza bakılır. Mevcut duruma göre, tekrar memuriyete dönemediğiniz müddetçe 4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli olmanız mümkün değil. 4/a (SSK) kapsamında emekli olabilmeniz için ise bu kapsamdaki prim gününüzü 1260’a tamamlamanız gerekir. Bu durumda, 22 ay daha 4/a’lı çalıştıktan sonra emeklilik başvurusunda bulunabilirsiniz.

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