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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Türkiye'nin yastık altında servet yatıyor! Merkez Bankası hesapladı

Yastık altında dev bir servet var. Merkez Bankası rakamları açıkladı. TCMB’nin enflasyon raporunun paylaşıldığı metinde Türkiye'deki hanehalkı varlıklarının değerlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yastık altındaki altın birikimlerinin tahmini değeri belli oldu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
09.02.2025
saat ikonu 11:13

Merkez Bankası yastık altındaki serveti hesapladı. Hanehalkının yastık altı birikimi açıklandı. Milyarlarca dolar yatırım aracı değil, yastık altında. İşte şaşırtan detaylar.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KASASI YASTIK ALTI

 Türkiye’nin kayıp hazinesi bulundu. Merkez bankası yastık altını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda, Türkiye'deki hanehalkının yastık altında tuttuğu serveti hesapladı. İlgili raporun Ekonomik Görünüm bölümünde, Finansal Hesaplar (FH) istatistiklerine göre Türkiye’de hanehalkının finansal varlık ve yükümlülüklerinin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya oranının seçilmiş OECD ülkelerine kıyasla oldukça düşük olduğu aktarıldı.

Bunun başlıca nedeni olarak ise hanehalkının geleneksel olarak fiziki altın ve konut gibi finansal olmayan varlıklara yöneliminin ülkemizde yüksek olması gösterildi.

YASTIK ALTINDA 311 MİLYAR DOLAR VAR

2024 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla hanehalkının finansal varlık stoku 505 milyar dolar seviyesinde belirlenirken, kiradaki konut varlıklarının değeri 701 milyar dolar, yastık altındaki altın birikimlerinin tahmini değeri ise 311 milyar dolar olarak hesaplandı.

Buna göre ilgili çeyrekteki yastık altı altın stoku; önceki dönem altın stoku rakamına ilgili çeyrekteki altın üretim miktarı ve altın ithalat miktarının eklenmesi, altın ihracatının ise düşülmesi ile hesaplanmaktadır. Altın üretim miktarı için T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verileri, altın ithalat ve ihracat rakamları için ise TÜİK-Dış Ticaret İstatistikleri kullanılmıştır. 1985 yılından başlayan seride 1984 altın stokunun sıfır olduğu varsayılmıştır.

KUR ATAKLARI YAŞANACAK MI?

Merkez Bankası (TCMB) yılın ilk enflasyon raporunda 2025 sonuna ilişkin enflasyon tahminini yüzde 21 seviyesinden yüzde 24'e çıkardı. Raporun sunumunun ardından Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Hatice Karahan’a dövizde yeni bir kur atağı yaşanıp yaşanmayacağı soruldu.

Karahan, "En kritik konunun yurt içi yerleşiklerin yatırım tercihleri olacağını" söyledi. TL'ye güven ortamının sürdüğü sürece yeni bir kur atağı beklemediklerini ve bu konuda bir endişe duymadıklarını açıkladı.

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