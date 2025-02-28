Bankalara akın var! İhtiyaç kredisi vadeleri uzadı talep patladı: Nakit ihtiyacı olanlara 50 bin TL uygun kredi

BDDK'nın ihtiyaç kredisi vade sınırlarını genişletmesiyle birlikte kredi taleplerinde rekor artış yaşandı. Yeniliklerle birlikte 50 bin TL ihtiyaç kredisi için 18 ay vadede cazip faiz oranları sunuluyor. Nakit ihtiyacı olanlar ise kamu ve özel bankaların yolunu tutmaya başladı. İşte mart ayına girerken uygun kredi veren bankaların listesi.
İhtiyaç kredilerinde yeni düzenleme nakit ihtiyacı olanlar için altın değerinde fırsat sundu. Vatandaşlar banka banka uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. 50 bin TL ihtiyaç kredisi için 18 ay vade ile sunulan faiz oranları cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.
BDDK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle ihtiyaç kredilerinin vade sınırları genişletildi. 36 aya kadar olan kredilerde limit 50 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi. 24 aya kadar olan kredilerde ise limit 125 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen bir aralığa taşındı.
Düzenleme ile vatandaşlar daha uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredilere daha kolay erişirken hem kamu hem de özel bankalar, cazip ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.
14 Şubat 2025 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan güncellemeler, Türkiye’nin kredi piyasasını canlandırdı. 36 aya kadar olan kredilerde limit, 50 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltilirken; 24 aya kadar olan kredilerde ise limit 125 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen bir aralığa taşındı.
Düzenlemenin ardından, kredi aramaları arttı. . 14 Şubat tarihinden bugüne kadar yapılan ihtiyaç kredisi aramaları yüzde 25 yükseldi. Ayrıca, 2024 yılına kıyasla da yüzde 22’lik bir arttı.
İhtiyaç kredisi vade sınırındaki bu güncelleme, vatandaşların daha avantajlı ve geniş seçeneklere ulaşmasına da olanak sağladı. 50 bin TL için 18 ay vade fırsatında bankaların sunduğu kredi oranları dikkat çekti.
En düşük faiz veren banka da belli oldu. İşte en avantajlı kredi seçenekleri;
Getirfinans İhtiyaç Kredisi
Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman
Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi
TEB Hoş Geldin Kredisi
DenizBank İhtiyaç Kredisi
ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi
QNB Yeni Müşterilere Özel
N Kolay İhtiyaç Kredisi
ING 3 Ay Ertelemeli Kredi
Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı
Enpara İhtiyaç Kredisi
Akbank İhtiyaç Kredisi
İş Bankası İhtiyaç Kredisi
Fibabanka İhtiyaç Kredisi