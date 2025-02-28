Bankalara akın var! İhtiyaç kredisi vadeleri uzadı talep patladı: Nakit ihtiyacı olanlara 50 bin TL uygun kredi

BDDK'nın ihtiyaç kredisi vade sınırlarını genişletmesiyle birlikte kredi taleplerinde rekor artış yaşandı. Yeniliklerle birlikte 50 bin TL ihtiyaç kredisi için 18 ay vadede cazip faiz oranları sunuluyor. Nakit ihtiyacı olanlar ise kamu ve özel bankaların yolunu tutmaya başladı. İşte mart ayına girerken uygun kredi veren bankaların listesi.

İhtiyaç kredilerinde yeni düzenleme nakit ihtiyacı olanlar için altın değerinde fırsat sundu. Vatandaşlar banka banka uygun ihtiyaç kredisi faiz oranlarını araştırıyor. 50 bin TL ihtiyaç kredisi için 18 ay vade ile sunulan faiz oranları cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

HEM KAMU HEM DE ÖZEL BANKALARDAN KREDİ FIRSATI

BDDK tarafından yapılan yeni düzenlemeyle ihtiyaç kredilerinin vade sınırları genişletildi. 36 aya kadar olan kredilerde limit 50 bin TL'den 125 bin TL'ye yükseltildi. 24 aya kadar olan kredilerde ise limit 125 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen bir aralığa taşındı.

KREDİ ÇEKMEK İSTEYENLERE GÜZEL HABER

Düzenleme ile vatandaşlar daha uzun vadeli ve yüksek tutarlı kredilere daha kolay erişirken hem kamu hem de özel bankalar, cazip ödeme seçenekleriyle dikkat çekiyor.

BDDK’DAN KREDİ MÜJDESİ

14 Şubat 2025 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan güncellemeler, Türkiye’nin kredi piyasasını canlandırdı. 36 aya kadar olan kredilerde limit, 50 bin TL’den 125 bin TL’ye yükseltilirken; 24 aya kadar olan kredilerde ise limit 125 bin TL ile 250 bin TL arasında değişen bir aralığa taşındı.

KREDİ BAŞVURULARINDA REKOR ARTIŞ

Düzenlemenin ardından, kredi aramaları arttı. . 14 Şubat tarihinden bugüne kadar yapılan ihtiyaç kredisi aramaları yüzde 25 yükseldi. Ayrıca, 2024 yılına kıyasla da yüzde 22’lik bir arttı.

GÜNCELLENEN VADE VE FAİZ ORANLARINA YOĞUN İLGİ

İhtiyaç kredisi vade sınırındaki bu güncelleme, vatandaşların daha avantajlı ve geniş seçeneklere ulaşmasına da olanak sağladı. 50 bin TL için 18 ay vade fırsatında bankaların sunduğu kredi oranları dikkat çekti.

50 BİN TL İHTİYAÇ KREDİSİNİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük faiz veren banka da belli oldu. İşte en avantajlı kredi seçenekleri;

Getirfinans İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 4.149,61 TL

Toplam Ödeme: 74.692,98 TL

Türkiye Finans 3 Ay Ertelemeli Finansman

Kar Payı Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 4.166,75 TL

Toplam Ödeme: 75.251,50 TL

Alternatif Bank Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı %3,59

Aylık Taksit: 4.166,75 TL

Toplam Ödeme :75.251,50 TL

Garanti BBVA İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 4.192,52 TL

Toplam Ödeme: 75.752,86 TL

CEPTETEB Hoş Geldin Kredisi

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 4.192,52 TL

Toplam Ödeme: 75.752,86 TL

TEB Hoş Geldin Kredisi

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 4.192,52 TL

Toplam Ödeme: 75.752,86 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,66

Aylık Taksit: 4.196,82 TL

Toplam Ödeme: 75.830,26 TL

ON Avantajlı Dijital İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 4.296,38 TL

Toplam Ödeme: 77.622,34 TL

QNB Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,94

Aylık Taksit: 4.318,18 TL

Aylık Taksit: 4.318,18 TL Toplam Ödeme: 78.014,74 TL

N Kolay İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 4.340,03 TL

Toplam Ödeme: 78.408,04 TL

ING 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,09

Aylık Taksit: 4.383,89 TL

Toplam Ödeme: 79.160,02 TL

Vakıf Katılım İhtiyaç Finansmanı

Kar Payı Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 4.427,96 TL

Toplam Ödeme: 79.953,28 TL

Enpara İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 4.427,96 TL

Toplam Ödeme: 79.703,28 TL

Akbank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,33

Aylık Taksit: 4.490,03 TL

Toplam Ödeme: 81.108,04 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,85

Aylık Taksit: 4.724,16 TL

Toplam Ödeme: 85.322,38 TL

Fibabanka İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,95

Aylık Taksit: 4.769,82 TL

Toplam Ödeme: 86.144,26 TL