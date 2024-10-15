Bankalardan borçlulara müjde: Kredi ve kredi kartı yapılandırması başlıyor! Faiz ve vade belli oldu

15 Ekim 2024 09:23 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:48

Gelen son dakika haberine göre bankalar kredi ve kredi kartı yapılandırma fırsatını açıkladı. BDDK, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler için 60 aya kadar yapılandırma müjdesini geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Kamu bankaları ise borç yapılandırmada başı çekmişti. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da kolları sıvadı. Borçları 60 ay vadeye bölme fırsatı tanıdılar. İşte kredi ve kredi kartı borçlarını ödemekte zorlananlar için ayrıntılar.

Kredi ve kredi kartı yapılandırması vatandaşa rahat nefes aldıracak. Kamu bankalarının ardından özel bankalar da fırsatlarını açıkladı. Gelen son dakika haberine göre, özel bankalar arasında yapılandırma uygulamasını başlatan ilk bankalar İş Bankası​ ve Akbank​ oldu. Kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan ve birikmiş kredi kartı borcunu yapılandırmak isteyenler yapılandırma için faiz ve vade oranlarını merak ediyor. İşte dönem borcunun asgari tutarını ve ihtiyaç kredilerini ödeyemeyenler için banka müjdesi.

KREDİ VE KREDİ KARTI YAPILANDIRMASI ŞARTLARI

Milyonlarca borçlu vatandaş bu haberi bekliyordu. Son dakika haberine göre, kredi ve kredi kartı yapılandırma fırsatının detayları belli oldu.,

Kamu bankalarının ardından özel bankalarda devreye girdi. Borçlar için 60 ay vadeye bölme fırsatı geldi. Getirilen yapılandırma imkanında Ziraat Bankası​, Vakıfbank ve Halkbank ilk adımı atmıştı. Özel bankalar arasında İş Bankası ve Akbank da kolları sıvadı.

FAİZ ORANLARI VADE MİKTARI BELLİ OLDU

Akbank borç yapılandırmasında kredi kartı müşterileri için 60 ay vadeli yapılandırma imkanı verecek. Şubeye giderek kredi kartı ve ihtiyaç kredisini ödeyemediğini belirten vatandaşlar için kredi kartında borç yapılandırmada şu anda yüzde 3.11 faiz uygulanıyor.

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılık gösterecek.

Belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklanacak ve 1 Kasım'da yürürlüğe girecek.

Referans oran Merkez Bankası kararının ardından aynı kalırsa azami akdi faiz oranları şöyle olacak;

Dönem borcu 25 bin liranın altında olan kredi kartları için yüzde 3.50,

25 bin-150 bin lira olan kredi kartlarında yüzde 4.25

150 bin liranın üzerindekilerde yüzde 4.75 olacak.

Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kartı limiti artırılamayacak.

50 BİN TL'LİK BORCUN YAPILANDIRILMASI

Örnek olarak 50 bin liralık borcun 12 aya taksitlendirilmesi halinde toplam geri ödeme 64 bin lirayı bulacak. Aylık taksit tutarı 5 bin 340 lira olacak. Toplam ödeme 133 bin liraya ulaşacak. Aylık taksit 2 bin 228 lira asgari ödeme tutarı eklenecek.