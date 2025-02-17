Bankalardan emeklilere promosyon şantajı! Banka değişikliği yapmak isteyen emekliler dikkat

Geçtiğimiz dönemde yapılan yüzde 50'lik artıştan sonra bu sene bayram ikramiyesinin 4.500 - 5.000 TL arasında olacağı tahmin ediliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, emekliler için banka promosyonları ve ilerleyen dönemde bayram ikramiyeleriyle ilgili bilgi verdi. Çarpıcı açıklamalarda bulunan Bayram, bankalardan emeklilere promosyon şantajı yapıldığını açıkladı.

EMEKLİLER BANKA BANKA GEZİP PROMOSYONU ARAŞTIRMALI

TGRT Haber TV'ye konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, şöyle konuştu;

"Emekliye iki tane hareket ödemesi var. Bunlardan biri de banka promosyonları. Banka promosyonu da kamu bankalarının öncülüğünde gerçekleşiyor. Burada SGK ve bankalar bir anlaşma imzalıyor ve diğer bankalar da bunu izliyor. Özellikle geçtiğimiz dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın öncülüğünde kamu bankalarının verebileceği promosyon tutarları tabanı 12.000 TL'ye arttırılmıştı. Diğer bankalar da bunu 20.000 TL'ye kadar izledi. Şu anda 25 bin ila 27 bin TL'ye kadar banka promosyonu veren özel bankalar mevcut. Emeklerimiz burada tabiri caizse banka banka gezip en fazla kimin promosyonu vereceğini öğrenmeli.

BANKALAR EMEKLİLERE ŞANTAJ YAPIYOR

Burada maalesef bazı emeklerimize tabiri caizse bir şantaj yapılıyor. Yani bankalara gittiklerinde ben banka promosyonumu değiştireceğim ya da iptal edeceğim diyen emeklilere hayır değiştiremezsin gibi uyarılarda bulunuyor bazı bankalar maalesef.

Böyle bir şey yapabilirler mi? Eğer bir emekli o bankayla anlaştıysa burada tek bir şart var ayrılmak için. Burada bir emeklimiz eğer o bankadan kredi çektiyse ve emekli maaşı teminat olarak gösterildiyse evet bu banka promosyonunu taşımak burada sorun olabilir. Çünkü bankanın kat etme yani genel kredi sözleşmesini iptal etme hakkı var. Ancak emekli maaşı alınması şartıyla o kişiye bir yerde burada banka kredisi sağlanmış oluyor. Ancak bunun haricinde eğer o bankadan kredi kartı kullandıysa otomatik ödeme talimatı varsa veyahut da başka enstrümanları kullandıysa hiçbir şekilde cezai yaptırım uygulanamaz.

BANKA DEĞİŞTİRMEK İSTEYEN EMEKLİLER DİKKAT

Örnek vermek gerekirse emeklimiz 30 bin TL aldığını düşünelim. Kolay olsun hesaplaması diye onar bin lira her ay yıla düşüyordu. Üç yıla ilişkin anlaşma yapılıyor. Eğer ilk yılı kullandıysa on bin TL burada kullandığı kalacak ama diğerlerini iade etmek zorunda kalacak emeklimiz. Burada emeklimiz sadece dikkat edebilir ve bir de telefonlarda bunu yapmamaları öneriyorum. Çünkü yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Yani telefondan emeklimizin ya da diğer vatandaşlarımızın evet dediğinde o kelimeyi alarak deep fake uygulamaları ile işlem yapıyorlar. Emeklilerimizin bizzat şubeye gidip bu uygulamayı yapmaları lazım. Promosyon almak isteyenler, banka değişikliği yapmak isteyenler bankalarına gidecekler.

PROMOSYON FARKI TALEP HAKKI DİYE BİR ŞEY VAR MI?

Emekliler mevcut bankaya giderek bu aradaki farkı talep edebilir mi, diye de çok soruluyor. Aslında yok. Çünkü bankalar burada emeklilerin maaşlarını hazineden daha önce alıyor. Ne demek oluyor? 15'inde emekli maaş alacaksa devletimiz o bankaya ayın 10'unda ya da 11'inde gönderiyor o maaşı. Ve bankada o parayı 4-5 gün içerisinde kullanıyor. Yani faizde aslında işletiyor. Bankalarda bu kazandığı faiz sorunu aslında bir kısmını emekliye promosyon olarak geri veriyor. Sadece emekliler değil bu. İşte devlet memurları ve diğer özel sektör çalışanlar da bu promosyona faydalanabiliyor. O yüzden ben bankanın yerinde olsam bu anlaşmayı dinlerim. O yüzden emekliler eğer bankasından memnunsa öncelikle bu aradaki fark istenmesine talep edilebilir.

EMEKLİ İKRAMİYE VE PROMOSYONLARI İYİ DEĞERLENDİRMELİ

Ancak şöyle de bir durum var yani son 3 senedir yüksek enflasyon ortamından kaynaklı devletimizde vatandaşın emeklisini enflasyon ezdirmeme kadar hep yüksek artışlar yaptı. Bu yüksek artışlar da artık neredeyse son buldu. Çünkü enflasyon farkı kadar bir artış yapılıyor. Tabii en düşük emeklilik maaşı 14.469 TL. Bunun çok yüksek olduğunu söyleyemeyiz. Ancak banka promosyonu, ek ödeme, yine bayram ikramiyesi gibi unsurlarla emekliliğe desteklenmeye çalışılıyor. O yüzden emekliliğimiz son bir defa bankalara gidip bu pazarlığı yapmalılar. Çünkü bundan sonra çok daha fazla artışlar olmayacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİ 5 BİN LİRA OLACAK

İkramiyelerde geçen yıl yüzde 50 yıllık bir zam görmüştük. Bu sene yüzde kaç olacağı merak ediliyor. Son kertede en son bayramda 3000 TL'lik bir bayram ikramiyesi ödendi. Ben bu tutar geçen dönemde olduğu gibi %50'lik bir artış alacak. Geçen dönemde 2 bin TL olan tutar 3 bin TL'ye artırılmıştı. Şu anda en az 4 bin 500 TL'ye artırılmasını hatta 4 bin 500 ile 5 bin lira arasında bir rakama oturacağını düşünüyorum. Bu da toplamda 10 bine yakın yıllık bir tutar demek oluyor."

Sıkça Sorulan Sorular Emekli maaşını başka bankaya taşımak için ne yapmalı? SGK il/ilçe müdürlüklerine emeklilik başvurusunda bulunma sürecinde, doldurmanız gereken Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi'nde yer alan banka seçeneği üzerinde de maaşınızın yatırılacağı banka tercihini dilediğiniz gibi belirtebilirsiniz.