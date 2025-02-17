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 | Kübra Çelepi

Meslek lisesi mezunlarına müjde! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, meslek lisesi mezunlarına kendi alanındaki İşbaşı Eğitim Programı'na katılırsa 22.104 TL olan destekten yüzde 30 daha fazla harçlık ödendiğini açıkladı.

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Meslek lisesi mezunlarına müjde! Bakan Vedat Işıkhan açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 13:14
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 13:18

Meslek lisesi mezunları, işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa 28 bin 736 lira destek alacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Bu alanlardaki politikaların ve maddi desteklerin devam edeceğini ifade etti.

BAKAN IŞIKHAN’DAN MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA MESAJ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İşbaşı Eğitim Programları hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. İşBaşı Eğitim Programları'na katılanlara 22 bin 104 TL cep harçlığı verildiğini hatırlatan Işıkhan, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarındaki İşbaşı Eğitim Programı’na katılmaları halinde 28 bin 736 lira destek alacaklarını duyurdu.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARIN CEP HARÇLIKLARI YÜZDE 30 DAHA FAZLA

Işıkhan’ın konuya ilişkin paylaşımı şöyle;

"Meslek lisesi mezunlarının ‘Aktif İşgücü Programları’ ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz.

‘İşbaşı Eğitim Programları’nda katılımcılara aylık 22.104 TL cep harçlığı öderken, meslek lisesi mezunlarına kendi alanlarında katıldıkları programlarda cep harçlıklarını %30 daha fazla ödüyoruz. Bu alanda hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

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Sıkça Sorulan Sorular

İşbaşı eğitim programına kimler katılabilir?
En az beş sigortalı çalışana sahip olmak, İŞKUR'a kayıtlı olmak, Katılımcıların en az %60'ını 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

Sıkça Sorulan Sorular

İşbaşı eğitim programı kaç kişi yararlanıyor?
En az 2 sigortalı çalışana sahip olan işverenlerle düzenlenebilen program kapsamında işverenlerin 2 ile 10 arasında çalışanı varsa 1, 11 ve üzerinde çalışanı varsa çalışan sayısının 1/10'u kadar katılımcı alabilme hakkı bulunuyor.
ETİKETLER
#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
#Vedat ışıkan
#Ekonomi
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