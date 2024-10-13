Bankalardan müşterilerine kredi kartı limiti uyarı mesajı: Limitlerinizi 100 binin altına düşürmeyin!

13 Ekim 2024 19:13 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 19:36

Bankalar müşterilerinin kredi kartlarını 100 bin liranın altına düşürme talepleri sonrası harekete geçti. Pek çok müşteri Savunma Sanayii Fonu için 750 lira kart ücreti alınacağı taslağı sonrası kredi kartını 99 bin liraya düşürmek için harekete geçmişti. Bankalar müşterilerini kaybetmek istemeyince yasa teklifiyle ilgili olarak müşterilerine mesaj atmaya başladı.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu için kredi kartlarından 750 lira yıllık bedel alınacağı yasa tasarısı gündeme bomba gibi düştü. TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre 100 bin lira üzerinde kredi kartı limiti bulunanlardan yıllık 750 lira fon payı kesintisi yapılacak. Ancak limiti 100 bin TL ve üzeri bulunanlar bu bedeli ödememek için harekete geçerek bankalara limit düşürme başvurusunda bulundular. Bankalar müşterilerinin limitlerini düşürmemeleri için tek tek mesaj göndermeye başladı.

BANKALARDAN 'LİMİTLERİ 100 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞÜRMEYİN' UYARISI

Sosyal medyada banka müşterileri tarafından yayımlanan iletilere göre mesajda kullanıcılardan kart limitlerini düşürmemeleri istendi. Mesajda bunun henüz bir kanun teklif olduğu için yasalaşmadığı hatırlatıldı. Mesajda şu not düşüldü: "Değerli müşterimiz basında çıkan haberlerde bahsi geçen 'kredi kartı limiti 100.000 TL ve üzerinde olan müşterilerden Savunma Sanayi Fonu katkı payı tahsil edileceğine' ilişkin kanun teklifi​, resmi olarak yasalaşmamıştır. Dolayısıyla bu haberden dolayı kart limitinizi düşürmenize gerek yoktur. Mevcut koşulları ile kartınızın kullanımına devam edebileceğinizi, herhangi bir değişiklik olması durumunda sizlere ayrıca bilgi verileceğini belirtmek isteriz." denildi.