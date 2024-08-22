Bankalardan tarıma büyük destek! Bankacılığın tarım sektörüne sağladığı kredi stoku arttı

22 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 11:47

Tarım sektörüne banka kredileri 20 milyar dolara dayandı.2023 yıl sonunda 582,05 milyar lira olan kredi stoku, haziran sonu itibarıyla 689,15 milyar lira olarak gerçekleşti. Verilere göre, söz konusu dönemde kredi stoku 107,1 milyar lira arttı. Binlerce çiftçi ve üretici Ziraat Bankası ve DenizBank gibi ülkenin en büyük kredi kuruluşlarından kredi kullandı.

TARIM SEKTÖRÜNE KREDİLER CAN SUYU OLDU

Anadolu Ajansı'nın BBDK'dan derlediği verilere göre, Ziraat Bankası "Tarımsal Ekosistemin Finansmanı" stratejisi kapsamında Ocak-Haziran döneminde 42 bini yeni çiftçi olmak üzere 574 bin üreticiye 200 milyar lira tutarında yeni kredi sağladı.

Bankanın tarımsal kredi kullandırdığı üretici sayısı 1 milyonu, toplam kredi tutarı ise 500 milyar TL'yi aşarken, tarımsal kredilerin yıllık büyüme hızı yüzde 35'e ulaştı.

Bankanın tarımsal krediler sektöründeki payı %70'i aşarken, hayvancılık üretim kredileri toplam portföyün %45'ini oluşturarak en çok kullanılan ürün oldu. Bu kredileri bitkisel üretim, tarımsal mekanizasyon ve diğer üretim alanları izledi.

BANKA KREDİLERİ 20 MİLYAR DOLARA YAKLAŞTI

Öte yandan DenizBank yetkilisi, yılın ilk altı ayında tarımsal kredilerde de önemli artış yaşandığını söyledi.

DenizBank KOBİ Bankacılığı, Tarım Bankacılığı ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, yaptığı değerlendirmede, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre tarımsal kredilerde yüzde 160 artış sağladıklarını belirterek, bu artışta sadece enflasyonun değil, geçen yıl yapılan düzenlemelerin de etkili olduğunu kaydetti.

"DenizBank olarak şu anda ülkemizde üretilen ve ekonomik değeri olan 300'den fazla tarım ürününe finansman desteği sağlıyoruz" dedi.

2024'ün ilk yarısında en çok tercih edilen ürünler tarımsal eşit taksitli krediler ve üretici kartları oldu.

Tarım teknolojileri kredisi sayesinde üreticiler sensörler, takip cihazları, drone uygulamaları, uydu takip sistemleri ve bunlara ilişkin hizmetler gibi ekipmanları avantajlı kredi imkânlarıyla satın alabiliyor.