Bankaların nakit ve QR kodlu para çekim işlemlerinde limit değişti

25 Haziran 2024 09:31 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:36

Bir süredir kredi kartı limitleri ve bankalardan nakit para çekme limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılacağı iddia ediliyordu. Bankalar nakit ve QR kodla müşterilerin çektikleri para limitlerini değiştirdi.

BANKALARDAN YENİ LİMİT ADIMI

Kurban Bayramı’nda düşük limitler nedeniyle pek çok kişi bankalardan istedikleri miktarı çekemedi. Limitlerin yetersiz kalması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bankaların bugün limitlerini değiştirdikleri öğrenildi.

Bu kapsamda bazı bankalar günlük nakit para çekme tutarını 20 bin TL'ye kadar yükseltti. Böylelikle, müşterilerin banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekmesinin önü açıldı.

Bazı bankaların günlük para çekme limitleri ise şöyle oldu:

İŞ BANKASI

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

QNB FİNANSBANK

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

YAPI KREDİ

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

ING

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

VAKIFBANK

Nakit: 20.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 25.000 TL

GARANTİ BBVA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

TEB

Nakit: 10.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 15.000 TL

FİBABANKA

Nakit: 10.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 20.000 TL

KUVEYT TÜRK

Nakit: 20.000 TL

QR: 10.000 TL

Toplam: 30.000 TL

AKBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 5.000 TL

Toplam: 10.000 TL

ZİRAAT BANKASI

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL

DENİZBANK

Nakit: 5.000 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 12.500 TL

HALKBANK

Nakit: 7.500 TL

QR: 7.500 TL

Toplam: 15.000 TL