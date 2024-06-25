Bankaların nakit ve QR kodlu para çekim işlemlerinde limit değişti
Bankalar ATM’lerden çekilen paraların limitlerini değiştirdi. Bankaların nakit ve QR kodla para çekme limitleri belli oldu.
Bir süredir kredi kartı limitleri ve bankalardan nakit para çekme limitlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılacağı iddia ediliyordu. Bankalar nakit ve QR kodla müşterilerin çektikleri para limitlerini değiştirdi.
BANKALARDAN YENİ LİMİT ADIMI
Kurban Bayramı’nda düşük limitler nedeniyle pek çok kişi bankalardan istedikleri miktarı çekemedi. Limitlerin yetersiz kalması yeni tartışmaları da beraberinde getirdi. Bankaların bugün limitlerini değiştirdikleri öğrenildi.
Bu kapsamda bazı bankalar günlük nakit para çekme tutarını 20 bin TL'ye kadar yükseltti. Böylelikle, müşterilerin banka şubelerine gitmeden daha yüksek tutarda para çekmesinin önü açıldı.
Bazı bankaların günlük para çekme limitleri ise şöyle oldu:
İŞ BANKASI
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
QNB FİNANSBANK
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
YAPI KREDİ
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
ING
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
VAKIFBANK
Nakit: 20.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 25.000 TL
GARANTİ BBVA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
TEB
Nakit: 10.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 15.000 TL
FİBABANKA
Nakit: 10.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 20.000 TL
KUVEYT TÜRK
Nakit: 20.000 TL
QR: 10.000 TL
Toplam: 30.000 TL
AKBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 5.000 TL
Toplam: 10.000 TL
ZİRAAT BANKASI
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL
DENİZBANK
Nakit: 5.000 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 12.500 TL
HALKBANK
Nakit: 7.500 TL
QR: 7.500 TL
Toplam: 15.000 TL