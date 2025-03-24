Başı dertte olan Binance'a Trump hamlesi: Trump ortak mı olacak?

Son dönemde ciddi sıkıntılar yaşayan ve Amerika'daki düzenleyici kurumlarla başı dertten kurtulmayan kripto borsası Binance için işler, Trump'ın ikinci kez göreve gelmesiyle birlikte bir anda değişti. CNBC'ye konuşan Binance CEO'su Richard Teng, "Bugün içinde bulunduğumuz ortam çok farklı. Trump yönetimi, kripto sektörüne büyük fayda sağladı," ifadelerini kullandı.

4,3 MİLYAR DOLARLIK CEZA SONRASI GELEN DÖNÜŞÜM

Bundan sadece 16 ay önce, Amerika'da siyasi anlamda dışlanmış ve köşeye sıkışmış bir görüntü çizen Binance, bugün Washington'da kritik anlaşmalara imza atan bir aktöre dönüştü. Binance Kurucusu Zhao'nun görevden ayrılmasına ve şirketin 4,3 milyar dolarlık devasa bir ceza ödemesine neden olan yaptırımlar sonrası Binance, yeni CEO Richard Teng yönetiminde bambaşka bir yola girdi.

Teng, bu değişim hakkında "Bu dönüşümden ciddi anlamda faydalandık. Trump'ın pro-kripto politikaları bizim için tam anlamıyla yeni bir başlangıç oldu." dedi.

TRUMP AİLESİ BİNANCE'E ORTAK MI OLUYOR?

Son haftalarda Trump ailesinin Binance.US'e ortak olacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin Teng, oldukça dikkatli bir dil kullandı. Bu iddialara doğrudan yanıt vermekten kaçınan CEO, "Binance.US ve Binance.com tamamen ayrı yapılar. İkisi arasında çok büyük farklar var; yönetimleri, ortakları, her şeyleri ayrı," dedi.

Yine de Binance'in Trump'a yakınlığıyla bilinen ve henüz faaliyete geçmeyen "World Liberty Financial" adlı kripto bankasıyla dolar destekli stabilcoin konusunda görüşmeler yaptığı iddialar arasında.

HIZLI BÜYÜME VE KÜRESEL GENİŞLEME

Binance'in bu yeni ortamda büyümesi ise oldukça dikkat çekti. Bir yılda kullanıcı sayısını 170 milyondan 265 milyona çıkaran Binance, şu anda 21 ülkede aktif faaliyet lisansına sahip. Japonya, Avustralya, Hong Kong, Brezilya, Arjantin ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi pek çok ülkeden teklif aldıklarını söyleyen Teng, küresel olarak ciddi bir genişleme dönemine girdiklerini söyledi.